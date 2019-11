Maltempo | piogge torrenziali in Val Nervia | fitte nevicate in Valtellina

Maltempo Piemonte : nuove piogge e allerta gialla : Una nuova perturbazione fa scattare l’allerta gialla in Piemonte: sorvegliati speciali l’Alessandrino e le zone al confine con la Liguria, seriamente colpite dall’ondata di Maltempo dei giorni scorsi e dalle piogge del 21 e 22 ottobre. In montagna nevica dai 1.400-1.700 metri. Un miglioramento generale è atteso dal pomeriggio di domani. L'articolo Maltempo Piemonte: nuove piogge e allerta gialla sembra essere il primo su Meteo ...

Maltempo - tornano le piogge al Nord : allerta rossa in Emilia Romagna - Lombardia e Veneto : piogge e temporali sul Nord Italia. Fiumi sotto osservazione, con particolare attenzione ai livelli del Po. allerta arancione in Liguria

Maltempo senza sosta - nel 2019 34 vittime : domani tornano le piogge al Nord-Ovest - allerta rossa per il Po : La piena del Po è da allerta rossa fino a sabato nell’ultimo tratto del grande fiume, mentre è previsto l’arrivo di nuove piogge. È ancora allerta per il Maltempo su molte regioni italiane. Nel 2019, oltre 200 eventi di calamità naturali hanno causato 34 vittime in Italia, ha detto il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli. Da nord a sud sono state presentate 14 richieste per il riconoscimento dello stato d’emergenza. ...

Maltempo - ancora piogge ed esondazioni : danni da Nord a Sud. FOTO : Dopo le alluvioni del 24 novembre, quando a Savona una frana ha fatto crollare un viadotto, in tutta la Penisola si fanno i conti con nuovi disagi. Oltre al Ticino a Pavia fa paura il livello del Po nel Cremonese. Situazione critica anche in Sardegna. AGGIORNAMENTI

Maltempo Calabria : forti piogge nel centro/nord della regione - picchi di 40 mm in 12 ore [DATI] : La nottata appena trascorsa ha fatto registrare fenomeni di precipitazione diffusa soprattutto nelle zone centro-settentrionali della Calabria: lo rende noto Arpacal. I valori cumulati registrati, tuttavia, risultano notevolmente inferiori a quelli delle ore precedenti, con massimi, nelle 12 ore, di 40 mm a Maida-Licciardi e 30 mm a Feroleto. Valori che si aggirano sui 30 mm sono stati registrati anche nel Crotonese e nel Paolano. Al momento si ...

Maltempo - seconda notte di allerta rossa in Liguria : “Piogge - allagamenti e disagi a Savona - Genova e in Val Bormida” [FOTO] : “È passata la seconda nottata di allerta rossa in Liguria: ancora piogge con allagamenti e disagi diffusi, soprattutto su Savona, Val Bormida e Genova. Evacuate dalle loro abitazioni altre 23 persone, 9 a Sant’Olcese e 14 nella zona da Altare a Mallare a causa di due frane. La nostra sala della Protezione Civile è aperta h24 e continua a monitorare costantemente la situazione“: lo ha affermato il governatore della Liguria Giovanni ...

Maltempo : entro 36 ore criticità rossa per il Po in Piemonte a causa delle piogge : Per le precipitazioni in corso e per quelle “previste nel settore occidentale del bacino, si stima che nell’arco delle prossime 24 ore il livello del Po possa superare la soglia di criticità moderata” ossia di colore arancione “nel tratto Piemontese ed entrare, nell’arco delle 36 ore, al livello di criticità elevata“, ossia di colore rosso “in alcune sezioni a valle di Torino“. È quanto scrive, in ...

Maltempo Piemonte : decine di evacuati e località isolate per forti piogge - allagamenti e smottamenti : Nel Canavese, a Chiaverano una quarantina di persone sono state evacuate oggi pomeriggio per il peggioramento del tempo, passato alla fase di allerta rossa. “La popolazione interessata potrà essere accolta temporaneamente nella foresteria comunale di piazza Marconi“, fanno sapere dal Comune. Nel Canavese, diversi Comuni hanno già attivato il Coc (Centro operativo comunale) dopo che l’Arpa ha elevato l’allerta da arancione ...

Maltempo - allarme piogge : il Po è cresciuto di 1 metro in 24 ore : Il Po si è gonfiato di circa un metro nelle ultime 24 ore, per effetto delle condizioni climatiche straordinarie con l’onda di piena che dal Piemonte potrebbe superare la soglia 2 di criticità per propagarsi, in seguito, nella restante parte dell’asta fluviale in Lombardia ed Emilia. E’ quanto afferma la Coldiretti al Ponte della Becca, in occasione dell’allerta della protezione civile in molte regioni. Secondo il ...

Maltempo - esondazioni a Genova. Forti piogge in Piemonte. LIVE : Nel capoluogo ligure escono dagli argini il Ruscarolo e il Fegino, 27 sfollati nella val Polcevera, 125 abitanti in corso Perrone isolati. Diverse strade chiuse, numerosi interventi dei pompieri. Allagamenti in Piemonte, preoccupa il LIVEllo dei corsi d'acqua

Maltempo - allerta meteo su Genova : attese piogge fortissime - chiuse scuole e parchi : allerta meteo rossa per il Maltempo a Genova nelle prossime 24-36 ore: sono attesi fino a 300 millimetri di pioggia, con mareggiate e onde alte fino a sei metri e venti di scirocco fino a 100 chilometri orari. Sarà "un evento di particolare intensità, un fenomeno che ci preoccupa", spiega il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.Continua a leggere

Maltempo Liguria - Toti : “Da 24 a 36 ore di allerta rossa con piogge ininterrotte - vento forte e fenomeni violenti” : Maltempo su tutta la Liguria con l’allerta rossa sul centro-ponente della regione, dalle 24 di oggi fino alle 24 di domani, salvo modifiche. In particolare è prevista allerta arancione sulla costa da Spotorno a Camogli e nell’entroterra dalle 18 alle 24 di oggi; quindi rossa fino alle 24 di domani. A levante allerta gialla fino alle 24 di domani. Nell’entroterra di levante allerta arancione dalle 18 di oggi alle 15 di domani. ...

Piogge intense e Maltempo : allerta meteo in diverse regioni : Piogge intense al nord-ovest, atteso un peggioramento al centro-sud. allerta rossa, sabato 23 novembre, su gran parte della...

Maltempo Liguria : approvato lo stato di emergenza per le piogge di fine ottobre : Il Consiglio dei Ministri che si è riunito ieri ha approvato nella tarda serata la dichiarazione dello stato di emergenza per la città metropolitana di Genova e le province di Savona e della Spezia a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nel periodo dal 14 ottobre all’8 novembre 2019. “Era un atto che aspettavamo, e di cui avevamo delineato i primi aspetti insieme al capo dipartimento nazionale ...