M5S spaccato a Ue?Beghin:è nostra anima

La spaccatura fra gli eurodeputati del M5S nel voto per la nuova Commissione europea guidata da von der Leyen dipende dall'"'diversificata" del Movimento ma si tratta di "una scelta personale", spiega la capodelegazione del M5S al Parlamento Ue, Beghin. Ma intanto i due pentastellati che hanno votato contro non risparmiano critiche.Pedicini motiva: ho votato no per "non svendere l'identità del Movimento" E Corrao:"E' peggio della Commissione Juncker". A quanto si apprende per chi ha votato in dissenso,nessuna sanzione.(Di mercoledì 27 novembre 2019)