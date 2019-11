Google | chi? Per Ren Zhengfei | Huawei continuerà a essere la compagnia numero 1 sul

Questo bug di Google Foto complica la vita di chi è solito gestire molte immagini per volta : Un nuovo bug di Google Foto impedisce ad alcuni utenti di utilizzare la gesture per la selezione multipla di immagini L'articolo Questo bug di Google Foto complica la vita di chi è solito gestire molte immagini per volta proviene da TuttoAndroid.

Google Stadia : Annunciati i Giochi Gratis di Dicembre 2019 : Google Stadia è finalmente disponibile da qualche settimana nonostante i suoi alti e bassi, e come per piattaforme quali Xbox Live, Playstation Network, Epic Games Store e Twitch Prime, offre ai suoi abbonati alcuni Giochi Gratis al mese, scopriamo insieme di cosa si tratta. I Giochi Gratis di Dicembre 2019 per Google Stadia Google Stadia ha aperto i battenti regalando ai suoi abbonati Giochi come Destiny 2 The Collection e Samurai ...

Google ci ricasca : alcuni Pixel 4 presentano un vecchio problema ai display che ormai si credeva risolto : Diversi utenti notano che i nuovi Google Pixel 4 mostrano una protezione oleofobica del display di scarsa qualità L'articolo Google ci ricasca: alcuni Pixel 4 presentano un vecchio problema ai display che ormai si credeva risolto proviene da TuttoAndroid.

Google Stadia : svelati i giochi gratuiti in arrivo a dicembre : Google Stadia è ormai disponibile e, nonostante ci siano critiche a più livelli per il servizio che prometteva una vera rivoluzione del gaming, la piattaforma continua il suo percorso, che ora prevede il lancio di giochi gratuiti per il prossimo mese.Il colosso tecnologico ha annunciato che nel mese di dicembre gli abbonati Stadia Pro potranno mettere le mani su due titoli gratuiti. Si tratta di Tomb Raider: Definitive Edition e Farming ...

Google Duo sperimenta una barra inferiore più comoda durante le chiamate : Il team di Google Duo sta testando una nuova barra nella parte inferiore dell'interfaccia che appare durante una chiamata video o audio, la quale include i pulsanti azione che normalmente sono posizionati lungo il lato sinistro. L'articolo Google Duo sperimenta una barra inferiore più comoda durante le chiamate proviene da TuttoAndroid.

Ecco come usare le app di Google per chi ha una disabilità : Esiste un “diritto alla tecnologia” per le persone diversamente abili? Si stima che al mondo siano un miliardo le persone colpite da qualche forma di disabilità fisica, sensoriale o cognitiva. Anche loro, come tutti, usano smartphone, pc e tablet. O almeno ci provano. Già, perché se sotto alcuni aspetti la tecnologia ha indubbiamente semplificato la loro vita – si pensi ai non vedenti, che possono muoversi con relativa facilità da un posto ...

Cos'è - quanto costa e che giochi propone Google Stadia : Google Stadia è arrivato. A otto mesi dall'annuncio dello sbarco di Google nel settore del gaming da salotto, la vita di Stadia è ufficialmente iniziata. Da oggi, martedì 19 novembre, è infatti possibile accedere al servizio di cloud gaming del colosso di Mountain View e provare direttamente se davvero di rivoluzione si tratta. Cosa è Google Stadia Ma facciamo un passo indietro. Stadia promette, nelle intenzioni dei suoi creatori, di cambiare ...

Google offre 1 - 5 milioni a chi viola i Pixel : (Foto: Google) Il listino delle ricompense preparate da Google per chi viola i recenti modelli di Pixel può raggiungere fino a 1,5 milioni di dollari ossia quasi 1,4 milioni di euro. La combinazione è possibile se si somma il milione tondo tondo garantito per l’hacking del chip Titan M con il bonus di 500.000 dollari per un eventuale exploit individuato su alcune developer preview di Android ossia le versioni preliminari del sistema ...

Google Foto ora integra Markup - per lasciarvi scarabocchiare sulle immagini : Google Foto può contare finalmente sullo strumento che tutti aspettavano da lungo tempo e cioè sul cosiddetto Markup, un mini tool che permette di scarabocchiare, letteralmente, sulle immagini. L'articolo Google Foto ora integra Markup, per lasciarvi scarabocchiare sulle immagini proviene da TuttoAndroid.

Google Stadia dovrebbe consentire il cross-play su giochi come Destiny 2 e Mortal Kombat 11 : A quanto pare giocare con Google Stadia in modalità competitiva online è una tragedia. Google ha dato il via a questo servizio di streaming il 19 novembre, pochissimi giorni fa, pubblicando 22 giochi: di questi, alcuni hanno una modalità multiplayer come ad esempio Destiny 2.Il titolo di Bungie è stato ovviamente creato per la cooperazione in quanto è solo la storia principale ad essere completabile in single player. Le altre attività come il ...

Google regala oltre un milione di dollari a chi viola il chip Titan M dei Pixel : Crede molto nel chip Titan M che Google ha incluso nei suoi smartphone a partire dai Pixel 3 L'articolo Google regala oltre un milione di dollari a chi viola il chip Titan M dei Pixel proviene da TuttoAndroid.

Come chiamare Google Home da smartphone : Anche Google ha deciso di ampliare le potenzialità del proprio speaker intelligente, seguendo le orme del suo competitor numero uno: Amazon Echo. Quest’ultimo dispositivo infatti, dispone della funzione chiamate sin dall’esordio italiano, cosa che invece leggi di più...

Google Stadia Pro : la cancellazione dell'abbonamento non eliminerà i giochi acquistati in sconto : Un tweet postato dall'account Twitter ufficiale di Google Stadia ha recentemente dichiarato che i giochi acquistati con uno sconto fornito da un abbonamento Stadia Pro non saranno disponibili per gli utenti se l'abbonamento è scaduto. Tuttavia, questa informazione è un errore di comunicazione.Il tweet ufficiale è stato scritto in italiano e recita: "Ciao! Abbiamo visto il tuo post e vogliamo aiutarti! I giochi ottenuti gratis o con sconti grazie ...

La community di Google Stadia è furiosa perché la qualità dei giochi in 4K non corrisponde agli standard previsti : Google Stadia è senza dubbio un progetto ambizioso che però a quanto pare ha avuto un inizio abbastanza difficile, a causa anche delle aspettative, forse fin troppo elevate su questa piattaforma. Tuttavia la parte più difficile che Stadia sta affrontando in questo periodo è che sembra proprio che Google abbia in un certo qual modo mentito sulla qualità dei giochi.Attraverso le recensioni dei giocatori che stanno comparendo dall'avvio della ...