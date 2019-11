Calendario Coppa del Mondo biathlon 2019-2020 | date | programma | orari | tv e streaming

Biathlon - Coppa del Mondo Oestersund 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : La Coppa del Mondo di Biathlon parte dalla Svezia: in programma ben otto gare in nove giorni, che daranno una prima conformazione alle classifiche. Si inizierà sabato 30 novembre con le staffette miste: alle ore 13.10 la singola, alle ore 15.00 i quartetti. Domenica 1 invece spazio alle prime sprint stagionali: alle 12.30 tocca agli uomini, alle 15.30 alle donne. Tre giorni di break, poi mercoledì 4, alle ore 16.15 gli uomini affronteranno ...

Calendario Biathlon 2019-2020 : date e programma di Coppa del Mondo - Europei e Mondiali di Anterselva : La stagione degli sport invernali è definitivamente iniziata e nel prossimo fine settimana anche il Biathlon apre ufficialmente i battenti con la Coppa del Mondo 2019/2020 che alza il proprio sipario per lanciarci verso un nuovo e appassionante inverno. Si riparte per la prima volta con un azzurro (il sesso non fa importanza) chiamato a difendere il titolo, quella Dorothea Wierer che è uscita vincitrice la scorsa stagione dalla serrata ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Lake Louise 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : La Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020 saluta per la prima volta il Vecchio Continente, ed è pronta a sbarcare in Nord America. Gli uomini, infatti, saranno impegnati nella prima parte della trasferta oltre Oceano, con l’appuntamento canadese di Lake Louise. Il Circo Bianco al maschile sarà impegnato in due prove veloci, come tradizione sulla pista denominata Men’s Olympic Downhill. Il programma prevede la discesa libera nella ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Killington 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : La Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2019-2020 si trasferisce in Nord America. A Killington nel weekend si terranno un gigante ed uno slalom. Sarà un fine settimana, dunque, dedicato solo alle prove tecniche e c’è grande attesa in casa Italia per una Federica Brignone, che vuole bissare il successo della passata stagione. La super favorita in entrambe le gare è la padrona di casa Mikaela Shiffrin, reduce dalla 41esima vittoria in ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Killington e Lake Louise 2019 : Calendario fine settimana - orari - tv e programma : La Coppa del Mondo di sci alpino si trasferisce questa settimana in Nordamerica per la disputa delle classiche gare a cavallo tra fine novembre e inizio dicembre. Nel prossimo weekend, sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre il gigante e lo slalom femminili di Killington, località statunitense del Vermont che per il quarto anno consecutivo ospita gare tecniche del Circo Rosa, e la discesa e il superG maschili di Lake Louise, località canadese ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Ruka 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : Lo sci di fondo vedrà scattare la Coppa del Mondo in Finlandia: a Ruka si terrà l’apertura della stagione con il consueto minitour inaugurale, che metterà in palio i primi punti per la conquista della Sfera di Cristallo, che saranno dimezzati per la sprint del venerdì e per le gare tc del sabato, mentre al termine della pursuit domenicale i punteggi doppi potranno riscrivere la graduatoria. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai ...

Calendario Sci di fondo 2019-2020 : date e programma di Coppa del Mondo e Tour de Ski : Si comporrà di ben 79 gare la Coppa del Mondo di sci di fondo 2019-2020, al via nel weekend: saranno 39 le maschili, altrettante quelle al femminile e la staffetta mista di chiusura stagionale. Si parte il venerdì 29 novembre a Ruka, in Finlandia, chiusura il 22 marzo a Canmore, in Canada. Come da tradizione, negli anni pari non si disputano i Mondiali. Dopo il consueto Ruka Triple d’apertura tra il 29 novembre e l’1 dicembre, il ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Ruka 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : La Coppa del Mondo di Salto con gli sci maschile è ricominciata con l’opening di Wisla ed è già giunto il momento di proiettarci al prossimo fine settimana in cui andrà in scena la seconda tappa stagionale in quel di Ruka, in Finlandia. Da venerdì 29 novembre a domenica 1 dicembre i migliori interpreti della disciplina si daranno battaglia in due gare individuali che probabilmente delineeranno meglio i valori in campo almeno per questo ...

Slittino - Coppa del Mondo Lake Placid 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : Italia che si è subito esaltata in quel di Igls nell’esordio per la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale. Ora ci si sposta in Nordamerica per la seconda tappa, in quel di Lake Placid. Catino non sempre pieno di gioie per i colori azzurri: l’obiettivo è però quello di provare a stupire, sfruttando l’entusiasmo derivante dalla vittoria nel team-relay e dal podio di Fischnaller nel singolo maschile. Andiamo a scoprire ...

Calendario Combinata nordica 2019-2020 : le date e il programma della Coppa del Mondo : E’ tutto pronto per il via della Coppa del Mondo 2019/2020 di Combinata nordica. La prima tappa è in programma il prossimo fine settimana a in Finlandia per la precisione a Ruka. A seguire gli atleti saranno impegnati sulle piste più importanti del Mondo come Lillehammer, Park City, Val di Fiemme, Oberstdorf e molte altre. Per quanto concerne l’Italia fari puntati come sempre su Alessandro Pittin il migliore interprete di questa ...

Short track - Coppa del Mondo Nagoya 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : La Coppa del Mondo di Short track 2019-2020 si sposta in Giappone. Da venerdì 29 Novembre a domenica 1 Dicembre a Nagoya si terrà la terza tappa stagionale. Un appuntamento importante per la squadra azzurra, che cerca conferme dopo le ottime prestazioni in Nord America, dove sono arrivate la vittoria di Martina Valcepina (500m) e i podi di quest’ultima e di Arianna Fontana. Qui di seguito il programma completo della gara giapponese. IL ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Hong-Kong 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : Dopo Minsk e Glasgow, il velodromo di Hong-Kong è pronto per ospitare la terza tappa della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista 2019-2020, in programma da venerdì 29 novembre a domenica 1 dicembre. La rassegna intercontinentale cinese sarà l’ennesima chance per i nostri azzurri di andare a caccia di punti fondamentali per la qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. L’Italia schiererà al via Liam Bertazzo impegnato ...

Calendario Coppa Davis 2020 : date - orari e tv. Il programma dal 1° turno alle Finals di Madrid : Dal 6 al 7 marzo andranno in scena i 12 incontri dei play-off della Coppa Davis 2020. 12 pass in palio per le 24 formazioni che desiderano essere parte delle Finals di Madrid dell’anno venturo, oltre alle semifinaliste del 2019 ed a Francia e Serbia (wild card). Presente anche l’Italia in questo elenco che, nel sorteggio odierno sempre in territorio spagnolo, partiva come testa di serie. Di seguito l’elenco delle 24 ...

Semifinali Coppa Davis 2019 : programma - orari - tv e streaming. Il Calendario completo : Sabato 23 novembre si disputeranno le Semifinali della Coppa Davis 2019, la massima competizione tennistica per Nazionali in corso di svolgimento alla Caja Magica di Madrid (Spagna). Dopo dei serratissimi quarti di finale si è delineato il quadro del secondo turno della fase a eliminazione diretta che spalanca le porte all’atto conclusivo in programma poi domenica pomeriggio sempre nella capitale iberica. Ad aprire le danze, alle ore ...