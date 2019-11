Bocca | il Napoli sa che tutto questo ha un prezzo Le questioni d’orgoglio distruggeranno

Bocca : “con la guerra interna - De Laurentiis distrugge il suo Napoli” : Fabrizio Bocca su Repubblica parla dell’ammutinamento del Napoli che insieme alle vicende Inter tiene banco in questi giorni su media e social tutti parlano dell’ammutinamento del Napoli di Ancelotti come se fossimo a una puntata di Forum intorno a miserabili beghe familiari Bocca è tra i pochi giornalisti, forse l’unico, a sottolineare oggi gli errori del presidente De Laurentiis. Parla dell’ammutinamento dei calciatori del ...

«Whirlpool Napoli non chiude» - Boccata d'ossigeno per gli operai in fabbrica : «Ma non molliamo ancora - lottiamo con più forza » : Un po' d'aria, una boccata d'ossigeno, ma non una vittoria. Gli operai di Whirlpool Napoli accolgono con molta cautela la decisione della multinazionale americana di ritirare la cessione...

