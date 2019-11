Argentina | ragazzina adotta un animale randagio credendo fosse un gatto invece è un puma

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 28 novembre 2019) Quella che arriva dall'è una storia che ha davvero dell'incredibile. Infatti, come riporta la stampa internazionale, pare che unaabbia trovato un cucciolo di felino abbandonato nella regione di Tucuman. Lo stesso era in compagnia di un'altra creatura. La giovane ha quindi deciso di portarli entrambi a casa ma, purtroppo, uno di loro non ce l'ha fatta ed è morto dopo pochi giorni. Tito, questo il nome che la ragazza ha dato all', èsopravvissuto. La scopritrice e suo fratello, anch'egli presente al momento del ritrovamento, credevano di averto un semplice gattino, ma con il passare dei giorni quell'era sempre più vivace. Mentre correva da una parte all'altra, due mesi dopo essere stato salvato, il felino si è rotto una zampa, per cui i due ragazzi l'hanno portato al veterinario per farlo curare. Qui è avvenuta la scoperta. L'era ...

MediasetTgcom24 : Argentina, una ragazzina 'adotta' un gatto randagio e scopre che è un puma #gattorandagio - bellinimatilde : RT @MediasetTgcom24: Argentina, una ragazzina 'adotta' un gatto randagio e scopre che è un puma #gattorandagio - speakeasy_p : Argentina, una ragazzina 'adotta' un gatto randagio e scopre che è un puma -