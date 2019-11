Agrigento | furto e ricettazione | tre denunciati

Fonte : liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Palermo, 27 nov. (Adnkronos) - Trepera Realmonte (). Recuperata la refurtiva. I Carabinieri delle Stazioni di Realmonte e Joppolo Giancaxio, a conclusione di una articolata attività di indagine per contrastare i reati di tipo predatorio, hanno denunciato t

palermo24h : Agrigento, furto di energia in un locale a San Leone: 2 arresti - GrandangoloAg : Agrigento, furto di energia in un locale a San Leone: 2 arresti - ag_notizie : 'Allaccio abusivo per illuminare il locale': arrestati e scarcerati due soci -