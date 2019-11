Violenza sulle donne | «Per il 24% degli italiani è colpa delle donne»

Fonte : vanityfair

(Di martedì 26 novembre 2019) No, non è uno scherzo, anche perché sarebbe di pessimo gusto, anche se comunque meglio della realtà: secondo una rilevazione statistica sugli stereotipi sui ruoli di genere e l’immagine sociale della, realizzata dall’Istat, diffusa nella Giornata internazionale contro ladel 25 novembre, più di una persona ogni quattro, uomini e, pensa che siano lea provocare la, con il loro abbigliamento. Come a dire che la tanto combattuta domanda “ma lei com’era vestita?” non è stata affatto battuta. Anzi vive tra noi più forte che mai. Ma vediamo meglio, perché non finisce così, ma il quadro diventa sempre più choccante. Il sondaggio, infatti, rivela che: – il 39,3% della popolazione ritiene che una donna sia in grado di sottrarsi a un rapporto sessuale se davvero non lo vuole – il 23,9% pensa che lepossano provocare la...

mengonimarco : 1945, 1963, 1970, 1978, 1981: alcune delle tappe fondamentali e purtroppo non scontate per i diritti delle donne. A… - MetaErmal : Non avrei mai voluto avere l’ispirazione per scrivere questa canzone, come non vorrei che ci fosse ancora bisogno d… - juventusfc : La violenza sulle donne è subdola, silenziosa, non è facile vederla. Ma insieme possiamo dare un segnale: diamo tut… -