Tutto quello che mio nonno voleva fare prima di morire era bere una birra

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 26 novembre 2019) “Mioè morto oggi. Ieri seracheeraun’ultimacon i suoi figli”. Con queste parole, Adam Shemm, un uomo originario di Milwaukee (nel Wisconsin) ha twittato uno scatto intimo della sua famiglia, una famiglia riunita attorno all’uomo anziano a letto, ormai in punto di morte. My grandfather passed away today. Last night all he wanted to do was to have one last beer with his sons. pic.twitter.com/6FnCGtG9zW— Adam Schemm (@AdamSchemm) November 21, 2019L’uomo a letto, cui è stato diagnosticato un cancro al colon, sta sorridendo perché la famiglia ha deciso di esaurire il suo ultimo desideriodiun’ultimacircondato dalla propria famiglia. A distanza di poche ore da quel brindisi,Norbert si è spento all’età di 87 ...

NicolaPorro : “#Grillo urla, ride, straparla, si agita: ma lo fa per nascondere, per non dire, per non spiegare.” La #Cina, l’all… - borghi_claudio : Incredibile, mi segnalano che qualche poraccio dice che alcune delle porcherie del MES che ho evidenziato non sono… - NicolaPorro : La #Germania ha uno strano concetto di 'redistribuzione'. Diciamo non proprio quello celebrato a #Malta... Questo s… -