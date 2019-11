Spoiler Un posto al sole | martedì 26 11 | Giordano capisce che l' attentatore è Jacopo

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 26 novembre 2019) Sarà una puntata di Unalda non perdere quella che i telespettatori potranno seguire oggi 26 novembre su Rai 3 a partire dalle ore 20:45. In essa, infatti, Diego comincerà a schiarirsi le idee in merito alle dinamiche che hanno portato all'investimento di Aldo Leone. Già in passato, il figlio di Raffaele si era detto certo della propria innocenza anche se non era stato possibile dimostrare questa consapevolezza. Ma l'incontro conal Vulcano gli aprirà definitivamente gli occhi: i ricordi saranno finalmente chiari nella sua mente! In attesa di scoprire se tale novità porterà anche all'arresto del giovane, l'appuntamento odierno con la soap partenopea darà spazio ai problemi all'interno della famiglia Poggi - Boschi: l'argomento di discussione sarà ancora la nuova maestra di Bianca e le diverse vedute sul modo di rapportarsi con lei. Unal: Diego ...

