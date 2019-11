Poste italiane indagata dall’Antitrust per pratiche scorrette sulle raccomandate

L'Antitrust ha aperto un'inchiesta sul servizio di recapito di Poste Italiane : Guardia di Finanza e ispettori delL'Antitrust nelle sedi della società. Viene contestato come l'avviso di giacenza della...

Antitrust avvia istruttoria contro Poste italiane per raccomandate non consegnate : Poste Italiane nel mirino dell'Antitrust: l'Autorità ha avviato un'istruttoria «per accertare una presunta pratica commerciale scorretta, posta in essere nell'ambito del...

Antitrust avvia istruttoria contro Poste italiane per raccomandate non consegnate : Poste Italiane nel mirino dell'Antitrust: l'Autorità ha avviato un'istruttoria «per accertare una presunta pratica commerciale scorretta, posta in essere nell'ambito del...

Poste italiane : gli stakeholder al centro per scrivere insieme la strategia di sostenibilità 2020 : Più di 400 partecipanti alla terza edizione del Forum Multistakeholder. L’AD Del Fante: “Essere sostenibili per Poste...

Poste italiane down : non funziona?/ Sito web inaccessibile - centinaia di segnalazioni : Poste italiane down: cosa non funziona? Il Sito web risulta inaccessibile, a centinaia le segnalazioni effettuate su downdetector

Poste italiane : buoni fruttiferi postali serie O - le differenze di rendimento : Poste Italiane: buoni fruttiferi postali serie O, le differenze di rendimento Poste è spesso al centro di controversie che riguardano i buoni fruttiferi postali; ai sottoscrittori, cui non vengono riconosciuti i rendimenti promessi originariamente dai titoli, i tribunali hanno dato ragione in numerosi casi. buoni fruttiferi postali: rendimento dimezzato, i casi di rimborso Poste Italiane: i buoni fruttiferi di serie O Nonostante le ...

Ritorna errore 500 con Poste italiane : problemi PostePay anche oggi 15 novembre con login : Tornano attuali oggi 15 novembre alcune anomalie con Poste Italiane, soprattutto per quanto concerne la questione dei problemi PostePay riscontrati dagli utenti a partire dalle 10 di questo venerdì. Un po' come avvenuto qualche mese fa, come vi abbiamo riportato prontamente con un articolo specifico, diversi clienti stanno riscontrano il tanto temuto "errore 500". Quello che a conti fatti consente di accedere al sito e di effettuare il login, ...

Recruiting Poste italiane : si assumono laureati anche senza esperienza : L'azienda Poste Italiane rappresenta il più grande gruppo Italiano con oltre centotrentamila unità di personale. Quotata in borsa dal 2015, l'azienda si occupa di servizi relativi al settore della corrispondenza, dei servizi finanziari e delle assicurazioni. Conta oltre trentaquattro milioni di clienti, che usufruiscono dei servizi di Poste Italiane attraverso gli oltre dodicimila uffici postali distribuiti sull'intero territorio ...

Assunzioni Poste italiane : figure front end a tempo determinato in provincia di Bolzano : Poste Italiane ricerca nuove risorse di front end da inquadrare con un contratto di lavoro a tempo determinato con l'eventualità di rinnovo a tempo indeterminato e da assegnare presso le sedi situate in provincia di Bolzano (in particolare Val Gardena, Val Passiria, Val Pusteria e Val Venosta). Qualifiche professionali richieste e attività I concorrenti ideali hanno conseguito il diploma di scuola superiore e sono in possesso del patentino di ...

Crescono i ricavi di Poste italiane : la spinta arriva da assicurazioni e mobile : ricavi e utili in crescita per Poste Italiane che ha approvato la distribuzione di un acconto sul dividendo di 15,4 centesimi su un totale di 46,3. A fare da traino, la performance migliore delle attese registrata dal settore assicurativo ma anche dal segmento mobile, con l’amministratore delegato Matteo Del Fante che assicura di essere “sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi del 2019 in tutti i segmenti di business”. ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Unicredit a +2 - 6% - Poste italiane a -1 - 9% - 6 novembre 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari si muove in lieve ribasso. Sul listino principale bene Unicredit e Fineco. Male invece Poste Italiane

Poste italiane cresce con polizze e pagamenti. Ricavi oltre 8 miliardi (+1 - 7%) : Poste Italiane chiude i 9 mesi in sostanziale tenuta, con un aumento dei Ricavi dell'1,7 per cento, a quota 8 miliardi, e una crescita dell'utile del 2,6 per cento, a quota 1 miliardo. Il 20 novembre la società pagherà il primo acconto sul dividendo pari a 0,154 euro per azione.

Colla (Cgil) : “Aprire contrattazione con Poste italiane su condizioni consulenti” : Roma, 5 nov. (Adnkronos/Labitalia) – “Abbiamo bisogno, dopo questa ricerca, di aprire una contrattazione con l’azienda per dare delle risPoste sulle condizioni di lavoro, sull’organizzazione, sui tempi, sugli orari, e anche su come le prestazioni vengono ‘governate’ sulla base delle gerarchie”. Lo ha detto Vincenzo Colla, vicesegretario generale della Cgil, commentando la ricerca ‘Le ...

Assunzioni Poste italiane novembre 2019 : requisiti e posti disponibili : Assunzioni Poste Italiane novembre 2019: requisiti e posti disponibili Nuova campagna di reclutamento da Poste Italiane: quali sono le Assunzioni previste per novembre 2019? Andiamo a fare una panoramica sui posti disponibili e sui requisiti richiesti, sia per chi è in possesso di laurea, sia per chi detiene un diploma. Andiamo quindi a vedere tutte le posizioni aperte da Poste Italiane per questo mese. Assunzioni Poste Italiane novembre ...