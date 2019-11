Migranti | Fico | Un Paese civile salva tutte le vite

Traffico Migranti - 8 misure cautelari : 11.38 I carabinieri del Comando provinciale di Torino stanno eseguendo otto ordinanze di misure cautelari nei confronti di altrettante persone originarie del Pakistan, del Bangladesh e dell'India accusate di aver organizzato un Traffico clandestino di connazionali, anche minorenni. Tra i destinatari delle misure cautelari, anche un avvocato torinese che, sotto compenso, agevolava le pratiche per ottenere permessi di soggiorno. Il legale è ...

Migranti - la nave Ocean Viking soccorre un gommone in difficoltà - salvate 94 persone : La Ocean Viking, la nave di Medici senza frontiere e Sos Mediterranée, in mattinata ha soccorso un gommone in difficoltà salvando 94 persone. Tra di loro si contano 11 donne (di cui 4 in gravidanza) e 38 minori, alcuni dei quali molto piccoli. I Migranti hanno dato l'allarme contattando Allarm Phone che a sua volta ha contattato la nave umanitaria più vicina, la Ocean Viking.Continua a leggere

L’aero di Sea watch - Moonbird - individua 15 Migranti in difficoltà. Salvati : Erano a 20 miglia da Lampedusa su un gommone grigio. Fra loro, quattro bambini piccoli, tre adolescenti e due donne

Libia - Italia verso il rinnovo degli accordi sui Migranti. Fico : “Parlamento riveda il memorandum” : Il governo ha tempo fino al 2 novembre per fare marcia indietro e rivedere il memorandum Italia-Libia: in caso contrario l'intesa, siglata fa Minniti, varrà per altri tre anni. Fico: "Ricordo a tutti che rispetto a tre anni fa la situazione è cambiata: in Libia c'è la guerra". Boldrini: "Il Parlamento non può essere escluso dalla valutazione sul rinnovo del memorandum d'intesa Italia-Libia".Continua a leggere

Traffico di Migranti - il giornalista Nello Scavo sotto tutela dopo l'inchiesta su Bija : Il provvedimento della Polizia di Como dopo le minacce ricevute da Scavo, autore di un'inchiesta sul Traffico di migranti dalla Libia e sul ruolo del boss di Zawyat

Migranti - barca in difficoltà nel Mediterraneo con 50 persone a bordo - tra cui 5 bimbi : La barca in difficoltà si trova in acque maltesi, con 50 persone a bordo, fra cui dieci donne e cinque bambini. Alarm Phone, il call center per i Migranti, ha allertato La Valletta, ma l'appello è rimasto inascoltato. "Esigiamo che le autorità di Malta agiscano subito!", hanno scritto i volontari su Twitter.Continua a leggere

Migranti : Fico - 'su decreti sicurezza partire da rilievi Colle' : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – "Sui decreti sicurezza, anche al netto delle critiche che ho espresso negli ultimi mesi, partirei dalle indicazioni del presidente Mattarella. Per dei cambi si può partire da lì". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, a Cartabianca.

Migranti - 74 persone su un gommone in difficoltà : salvati dalla Ocean Viking : Tra loro anche sei minori. L'allarme scattato ieri pomeriggio per l'imbarcazione al largo della Libia

Le difficoltà dell’accordo di Malta sui Migranti : Luciana Lamorgese a Malta il 23 settembre (Foto: Jonathan Borg/Xinhua/Ipa) È in programma per oggi in Lussemburgo il vertice dei ministri dell’Interno dell’Unione Europea. La titolare del Viminale, Luciana Lamorgese, vorrebbe concludere o almeno rafforzare l’accordo di Malta sottoscritto alla Valletta lo scorso 23 settembre fra i governi di Francia, Germania, Italia e Malta, con la Finlandia presidente di turno dell’Ue. Le prospettive non ...

Migranti - boss del traffico libico “Bija” al tavolo con i funzionari italiani durante i negoziati di Mineo del 2017 : pubblicate le foto : Ora ci sono anche le foto che lo dimostrano: riunito al tavolo delle trattative al Cara di Mineo l’11 maggio 2017, semi nascosto tra le altre autorità libiche arrivate in Sicilia per negoziare il blocco delle partenze di profughi e Migranti dalla costa africana con i funzionari italiani, c’era anche Abd al-Rahman al-Milad, il famigerato Bija a capo dei guardiacoste di Zawiya. Quello che un mese e mezzo dopo l’Onu riconosce come ...

Migranti : Alarm phone - 'barca ancora in difficoltà - in pericolo la vita di 32 persone' : Palermo, 30 set. (AdnKronos) - "Alle 9.15 abbiamo parlato di nuovo con le persone a bordo. La barca è ancora in difficoltà nella zona SAR di #Malta. Da ieri non c’è stato alcun intervento per soccorrerli. La vita di 32 persone, inclusi molti bambini, è in pericolo. Chiediamo soccorso immediato!". E'

Migranti - Alarm Phone : “Barcone con 56 persone in difficoltà. Abbiamo avvertito Libia - Italia e Malta ma nessuno manda i soccorsi” : Un barcone con 56 persone partito dalla Libia sarebbe in difficoltà nel Mediterraneo centrale. E’ l’allarme lanciato nella serata di venerdì da Alarm Phone, che spiega di aver allertato le autorità di Tripoli, Italia e Malta ma, scrivono gli attivisti su Twitter, “non hanno mandato alcun soccorso“. Oggi l’organizzazione specifica che il natante “sta imbarcando acqua” e che “varie persone, inclusi ...

In difficoltà barcaMigranti - 56 a bordo : 11.15 Un barcone con 56 persone a bordo, che sarebbe partito giorni fa dalla Libia, sarebbe in difficoltà nel Mediterraneo centrale. Lo afferma Alarm Phone sottolineando che da ieri sera ha perso i contatti con i migranti a bordo. "Siamo stati contatti da un barca in pericolo ieri pomeriggio -scrive su Twitter il servizio telefonico che fornisce ai migranti un numero da chiamare in caso di difficoltà- Abbiamo informato Libia, Italia e Malta ma ...

