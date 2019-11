Meloni canta e balla insieme a Myrta Merlino il tormentone “Io sono Giorgia” | critiche

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 novembre 2019) “Le ho chiesto di fare una cosa con me, non abbiamo neanche provato…”.invita Giorgiare ere il brano, diventato celebre, che fa il verso al discorso della leader di Fratelli d’Italia in piazza San Giovanni, quando Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e la stessariunirono il centrodestra a Roma. “Mi volevano contestare”, spiegain diretta a L’Aria che tira, su La7, “ma devo spezzare una lancia in favore di questi ragazzi: il pezzo ti entra in testa e io mi ritrovo arlo”.sui social per la scelta di farre ere la leader di Fratelli d’Italia. L'articoloil“IoGiorgia”:sui social proviene da Il Fatto Quotidiano.

