Marco Columbro torna in tv come conduttore su Business 24 | Mi occuperò di economia

Marco Columbro torna in tv : “Ma non dimentico ‘l’affronto’ di Barbara d’Urso” : Dopo 16 anni, Marco Columbro torna in tv da protagonista, con un programma tutto suo (GreenBiz su Business24), ma non dimentica quanto accaduto qualche settimana fa a “Live non è la D’Urso” – quando si è scagliato contro la conduttrice urlandole “vengo lì e ti strappo il vestito” – e così, prima di andare in onda, ha ricordato nel dettaglio come sono andate le cose con Barbara D’Urso. “Al mio ...

“Prima in camerino - poi lo avete visto tutti”. Marco Columbro parla : perché lo scontro con Barbara D’Urso : Buone notizie per il conduttore Marco Columbro, che a partire da stasera condurrà un programma televisivo sul canale 821 di Sky, intitolato ‘GreenBiz’. L’appuntamento è fissato alle ore 20.45. La trasmissione tratterà del seguente argomento: l’ecosostenibilità dell’industria italiana. Lui ha deciso di concedersi ad un’intervista al ‘Corriere della Sera’ e qui ha dato vita ad un vero e proprio sfogo. Il presentatore è tornato a soffermarsi sul ...

Marco Columbro vs. Barbara d’Urso : si scoprono i retroscena dello scontro : L’ex conduttore di Paperissima ha messo in luce i motivi della discussione con la presentatrice napoletana.

Marco Columbro svela altri retroscena dello scontro avuto con la d’Urso : Marco Columbro: “Barbara mi ha aiutato? Come aiuto mi è sembrato maldestro”. Il conduttore svela altri retroscena sullo scontro avuto con la d’Urso Marco Columbro torna a guidare un programma tv. Da stasera inizia la sua avventura in sella a GreenBiz (Canale 821 di si Sky, ore 20,45), una trasmissione dedicata ai protagonisti dell’ecosostenibilità dell’industria […] L'articolo Marco Columbro svela altri ...

Barbara d’Urso - Marco Columbro : “Mi sono sentito preso in giro” : Marco Columbro svela un nuovo retroscena sulla lite con Barbara d’Urso Domenica scorsa c’è stato lo strong>scontro tra Barbara d’Urso e Marco Columbro a Live. Difatti l’uomo ha dichiarato di essere stato colto alla sprovvista nel momento in cui hanno mandato in onda una notizia fake sul suo conto fatta circolare mesi fa on line. Uno scontro questo che ha fatto guadagnare al conduttore il tapiro d’oro. Finita qua? ...

Marco Columbro tapiro d’oro dopo gli insulti a Barbara D’Urso : Marco Columbro dopo gli insulti choc a Barbara D’Urso ha ricevuto il “tapiro d’oro”: «Mi sono sentito truffato». Valerio Staffelli ha incontrato l’ex conduttore Columbro che a “Live non è la D’Urso” aveva aggredito verbalmente la conduttrice. Marco Columbro intercettato da Valerio Staffelli, dichiara: «Approfitto per scusarmi con il pubblico che domenica guardava la trasmissione per il mio comportamento. Mi dispiace e vi chiedo ...

Marco Columbro : “Ecco cosa spaventa gli Ufo e come mai non ci aiutano a risolvere i nostri problemi” : “Il tapiro me lo sono meritato. Il mio atteggiamento non è stato signorile e non mi appartiene”. Marco Columbro torna a parlare dello “scontro” televisivo di cui parlano tutti, sui social, da giorni: quello con Barbara d’Urso durante “Live – Non è la d’Urso”. “Non mi sono mai comportato così in tanti anni di lavoro, ma quando ti senti usato e vedi che il comportamento non è coerente alle parole ci rimani male. Sono stato usato ...

Striscia la Notizia dà il Tapiro a Marco Columbro per la lite con Barbara D’Urso - lui : “Sono stato usato per fare ascolti” : L’inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d’Oro a Marco Columbro per la lite in diretta tv con Barbara D’Urso domenica sera durante “Live Non è la D’Urso” e il conduttore ne ha approfittato per spiegare quanto successo e scusarsi con il pubblico. “Mi sono sentito truffato perché gli autori mi avevano detto che avremmo parlato del mio cambio di vita – ha detto ...

Marco Columbro a Striscia : 'Mi sono sentito usato dalla D'Urso per fare ascolti' : Marco Columbro è stato protagonista di un acceso scontro con Barbara D'Urso nella scorsa puntata di Live e proprio oggi, mercoledì 9 ottobre, è stato raggiunto da Valerio Staffelli. Il giornalista di Striscia la notizia ha "attapirato" il noto conduttore, apparso piuttosto risentito da quanto accaduto. Infatti, Columbro, oltre a smentire la notizia che lo vede pieno di debiti, ha confessato di essersi innervosito perché si è sentito utilizzato ...

Striscia la notizia - Marco Columbro raggiunto da Valerio Staffelli : Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Marco Columbro riceve il Tapiro d’oro per la lite con Barbara d’Urso durante la puntata di Live – Non è la d’Urso di domenica scorsa. Il conduttore, intercettato da Valerio Staffelli a Basiglio (Milano), dichiara: «Approfitto per scusarmi con i