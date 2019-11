Maltempo | Anas | ripristino delle strade in tempo reale | massima attenzione

Maltempo - Anas : Situazione in evoluzione in Liguria - Piemonte e Lombardia : E’ in attenuazione la violenta ondata di Maltempo che ha interessato le regioni del Nord Ovest negli ultimi giorni. Le forti piogge hanno determinato l’accumulo di ingenti quantità di acqua sui versanti provocando instabilità diffuse tuttora attive e causando l’innalzamento dei corsi d’acqua. In montagna il rischio valanghe ha inoltre reso necessaria la chiusura di alcune strade statali in via precauzionale.Uomini e mezzi Anas sono sul posto ...

Maltempo Sondrio - Anas : “Chiusura invernale del Passo dello Spluga” : In vista dell’arrivo dell’inverno, Anas ha programmato la chiusura al transito del Passo dello Spluga in territorio comunale di Madesimo (Sondrio) sulla statale 36. La chiusura e’ attiva dalle 18 di oggi lungo l’ultimo tratto montano della statale, gia’ interdetto al transito sui versanti lombardo ed elvetico a causa delle abbondanti nevicate tra Montespluga e il confine di Stato. Il provvedimento restera’ in ...

Maltempo Veneto - Anas : “Statale 52 Carnica chiusa in Comenico per neve” : Sulla strada statale 52 “Carnica” è provvisoriamente chiuso il tratto dal km 102,400 (località Valgrande) al km 110,200 (Passo Monte Croce), nel territorio di Comelico Superiore, in provincia di Belluno, a causa della neve e del pericolo della caduta di alcuni alberi. Le squadre Anas sono al lavoro per la riapertura in sicurezza della statale. L'articolo Maltempo Veneto, Anas: “Statale 52 Carnica chiusa in Comenico per neve” sembra ...