Fonte : ilnapolista

(Di martedì 26 novembre 2019) Nell’audio della riunione di Lega che elesse Micciché,che cerca di dare un’ordine alle intemperanze dei presidenti di Serie A. Ora che la bufera è scoppiata, e Micciché si è dimesso, il Presidente del Coni – oggi a l’Aquila per la riunione della Giunta nazionale – torna sulle sue dimissioni: “Ha fatto benissimo a rassegnare le dimissioni. Non posso che ringraziare Micciché perche ha fatto alla Lega di Serie A in questi venti mesi. Una persona come lui nonche è accaduto. Le venti società di Serie A conoscevano benissimo le dinamiche assembleari”. L'articolo: “Micciché nonche è successo” ilNapolista.

napolista : Malagò: “Micciché non meritava quello che è successo” il Presidente del Coni, oggi a l’Aquila per la riunione della… - CosettaGiordano : RT @Mariano_Amelio: @CalcioFinanza presunto voto irregolare sotto l'occhio attento di #Malagò famoso perchè vendeva auto a personaggi famos… - LelloEsposito5 : RT @BadPaskua: #Miccichè il calcio degli intrallazzi e chi c'è nel mezzo? Udite udite..la #juventus. #AIA chi c'è nel mezzo? #Pairetto..ora… -