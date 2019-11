LUISA SPAGNOLI | RAI 1 Streaming del film con Luisa Ranieri | ' Donna sorprendente'

Cast e personaggi di LUISA SPAGNOLI - il film tv con Luisa Ranieri in onda su Rai1 il 26 novembre : Un martedì atipico per Rai1 che torna ad occuparsi delle genialità e dei grandi personaggi italiani sulla scia del successo ottenuto da Enrico Piaggio e Olivetti e che, questa volta, lo fa con Cast e personaggi di Luisa Spagnoli. Il film tv con Luisa Ranieri torna in onda su Rai1 oggi, 26 novembre, tre anni dopo il suo debutto, per evitare di schierare pezzi da novanta contro lo sport e il match in onda su Canale5. A vestire i panni della ...

Pasquale Sargentini e Maria Conti - padre e madre di LUISA Spagnoli/ Cosa si aspettavano dalla figlia? : Genitori Luisa Spagnoli, Pasquale e Maria: i due erano di origini umili e quindi sicuramente non si aspettavano un tale successo della figlia.

Chi era LUISA Spagnoli : Luisa Spagnoli è stata un’imprenditrice italiana nota principalmente per aver fondato l’omonima casa di moda e per aver inventato il Bacio Perugina. Nata a Perugia il 30 ottobre 1877 da Pasquale Sargentini, pescivendolo, e Maria Conti, casalinga, dimostra fin da subito delle notevoli doti di intraprendenza e creatività. Si sposa giovanissima con Annibale Spagnoli. Dal loro matrimonio nascono tre figli: Mario, Armando e Aldo. La sua ...

