Incidente | auto travolge operai nel leccese | 4 morti

Tremendo Incidente in India - un’automobile vola dal cavalcavia : lo schianto è impressionante [VIDEO] : Immagini davvero crude quelle che arrivano dall’India, dove un’automobile è letteralmente volata dal cavalcavia, uccidendo una persona Un incidente davvero incredibile si è verificato in India, precisamente a Hyderabad, dove un’automobile è letteralmente volata da un cavalcavia schiantandosi nella strada sottostante. Il conducente, una volta perso il controllo del mezzo, non è riuscito ad evitare il Tremendo volo, uscendo ...

Bari - Incidente sulla Sp231 - scontro frontale tra due auto - gravi una bambina e una donna : Nelle serata di oggi, causa forse anche l’asfalto bagnato, sulla Sp231, all’altezza di Bitonto si sono scontrate frontalmente due auto, una Fiat Punto e una Lancia Musa. Ad avere la peggio i passeggeri della Lancia Musa, un’intera famiglia. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della polizia municipale di Bitonto. I soccorsi sono arrivati dopo pochi minuti. Ricoverati d’urgenza in gravi condizioni una bimba e ...

Incidente Ceciliano - scontro frontale tra auto : morti marito e moglie - 5 feriti : Incidente nel pomeriggio di ieri a Ceciliano, in provincia di Arezzo: due persone, marito e moglie, Claudia Babbini, 66anni, e Paolo Fatucchi, 70, sono morte e altre cinque sono rimaste ferite in seguito ad uno scontro frontsale tra auto sulla strada regionale 71, già note per altri casi di cronaca nera. Indagini in corso per stabilire l'esatta dinamica di quanto successo.Continua a leggere

Giovane donna incinta muore per un Incidente d’auto - durante il suo funerale partorisce : Una vicenda che sa di assurdo ma che è realmente avvenuta a Toronto, in Canada. Una donna di cui non sono state rilasciate le generalità è deceduta a causa di un incidente automobilistico. La donna era in attesa a sette mesi e stava proprio andando in ospedale per un controllo quando è stata coinvolta in un incidente d’auto ed è morta. La donna, comunque, è stata trasportata in ospedale per verificare le condizioni del feto ma i medici ...

Padova - Incidente in A4 : auto schiacciata da due camion - autista muore sul colpo : Una persona ha perso la vita in un incidente avvenuto stamani sullo svincolo autostradale che collega la A4 e la A13, nel comune di Vigonza (Padova). Due camion, per motivi ancora da accertare, avrebbero schiacciato un'automobile, causando il decesso all'istante dell'autista. Sul posto 118 e vigili del fuoco.Continua a leggere

Ciclismo femminile - Incidente per Letizia Paternoster - travolta da un’auto. Le condizioni dell’azzurra : Letizia Paternoster è stata investita questa mattina da un’auto mentre si stava allenando ad Arco. Fortunatamente le condizioni dell’azzurra sembrano non destare troppe preoccupazioni. Secondo quanto riportato dal sito Rainews, la giovane era uscita in bici nella zona del Garda e mentre stava affrontando una rotatoria una vettura l’ha travolta. Immediati i soccorsi per la ciclista che è stata trasportata in ambulanza ...

Incidente sull’autostrada : scontro tra pullman - tir e auto : un morto : Grave Incidente stradale sull’autostrada A1 in direzione Sud, nei pressi di Tivoli, oggi 21 novembre. È successo intorno alle 14:30 all’altezza dell’area di servizio Prenestina (al chilometro 5,64). Nello scontro tra un pullman, un tir e un auto è morto un uomo. L’autostrada in direzione Napoli è rimasta chiusa per consentire i soccorsi e la pulizia della carreggiata. In particolare i tre mezzi si sono scontrati per cause di ...

Uber - guida autonoma sotto accusa : responsabilità umana e del software per l'Incidente mortale : Durante i test la Volvo XC90 investì e uccise un pedone in Arizona. Diffusi i risultati delle indagini: falle nella tecnologia e responsabilità umana le cause

Incidente in Friuli - 16enne prende l’auto della mamma e si schianta contro un palo : morto : Incidente mortale sulla strada sulla provinciale 5 tra Rodeano e San Daniele del Friuli, in provincia di Udine: un ragazzo di 16 anni, Daniele Burelli, ha sottratto di nascosto l'auto della mamma per andare a fare un giro con 7 suoi compagni di classe, nonostante il forte maltempo, ma è uscito di strada e si è cappottato dopo essersi schiantato contro un palo della luce. È morto sul colpo.Continua a leggere

Incidente stradale a Vittoria : auto si ribalta : Incidente stradale sulla Sp 16, la Scoglitti Vittoria. Tre i feriti. Sul posto due ambulanza e la Polizia stradale