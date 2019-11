Boschi | “Salvini mi attaccava in boxer | ma criticavano me per una foto in bikini”

Fonte : fanpage

(Di martedì 26 novembre 2019) Maria Elenain un'intervista al settimanale "Chi" torna a commentare la suain bikini che aveva attirato diverse polemiche. "Non sono assolutamente pentita di aver risposto a chi micon quel post in cui ero in costume insieme con delle amiche", ricorda l'ex ministra, e poi aggiunge: "Il fatto che nessuno abbia fatto polemica su Salvini che miin, ma solo su di me che ho risposto in bikini, la dice lunga su quanto maschilismo ci sia ancora da noi"

