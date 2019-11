Antitrust | istruttoria su Poste per pratiche scorrette nel recapito delle raccomandate

Poste - Antitrust avvia istruttoria per “presunta pratica commerciale scorretta” : “Clienti ingannevolmente indotti ad acquistare servizi” : L’Antitrust vuole verificare l’esistenza di “una presunta pratica commerciale scorretta, posta in essere nell’ambito del servizio di recapito della corrispondenza e, in particolare delle raccomandate“. Per questo ha avviato un’istruttoria nei confronti di Poste, come comunicato dallo stesso garante della concorrenza specificando che “l’ipotesi è che il cliente/mittente che decida di rivolgersi a Poste ...

Auchan-Conad - istruttoria Antitrust sull’acquisizione : “Può eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza” : L’Antitrust ha avviato un’istruttoria sull’acquisizione di Auchan da parte di Conad tramite la società Bdc Italia considerando che “l’operazione in esame sia suscettibile di determinare la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati dell’approvvigionamento, nonché in una pluralità di mercati locali della vendita al dettaglio della Gdo, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la ...