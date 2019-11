Ancelotti a Sky | ”L’ambiente sta valutando il nostro rendimento Cerchiamo rimedi”

Sky : “Per Ibrahimovic è forte la tentazione Napoli con Ancelotti” : Per Ibrahimovic è forte la tentazione Napoli con Ancelotti. Nel salottino Sky, nel post partita di Milan-Napoli, si parla di Ibrahimovic. Il direttore sportivo del Milan, Massara, lo ha definito una suggestione ma nulla di più. I commentatori Sky però dicono che ci sono voci secondo le quali Ibrahimovic stia valutando anche il Napoli, perché tentato di ritrovare Ancelotti in panchina. I due sono stati insieme al Psg. “Se cerchi motivazioni, è ...

Sky : Milan-Napoli - Ancelotti sceglie Insigne e Lozano. Mertens e Callejon in panchina : Questa volta sembra aver messo tutti d’accordo la previsione della formazione che Carlo Ancelotti schiererà in campo oggi. Alle 18 il Napoli incontrerà il Milan a San Siro. Una partita importantissima per entrambe le squadre, che vivono un momento di crisi. Sia il Milan che il Napoli sono chiamate a vincere per rasserenare l’ambiente. E allora, panchina per Mertens e attacco con Insigne e Lozano. Ma buone probabilità di panchina anche per ...

Sky – Napoli - Ancelotti ha problemi col terzino sinistro : due le soluzioni di emergenza : emergenza Napoli sulla fascia sinistra Sky Sport riporta che si è palesata un’emergenza per il Napoli, riguarda la fascia sinistra. Mario Rui oggi si è allenato in parte in gruppo e in parte da solo. Faouzi Ghoulam invece ha svolto solo allenamento personalizzato. Ci sono due soluzioni a cui Carlo Ancelotti sta pensando per tamponare i problemi: o Sebastiano Luperto o Elseid Hysaj, ma entrambi sarebbero due calciatori adattati al ...

Sky – Massima fiducia del presidente per Ancelotti. Il mister starebbe pensando di tornare al 4-3-3 : Il Napoli è in crisi, profonda, soprattuto dal punto di vista dei risultati ed un fatto che deve venirne fuori e in tempi brevi. La strada è affidata all’allenatore, Carlo Ancelotti, sta a lui trovare la ricetta giusta per riportare serenità e continuità alla squadra. Secondo quanto riporta Sky Sport, il rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti non è cambiato dopo le visioni differenti sul ritiro, l’ammutinamento della ...

Sky – Napoli-Genoa - due ballottaggi per Ancelotti. In attacco più Mertens che Milik : Sarà una serata difficile quella al San Paolo questa sera. Gli azzurri si dovranno misurare con il Genoa in un clima tutt’altro che disteso, dopo l’ammutinamento di martedì e la contestazione dei tifosi. Ancelotti ha imposto come unico obiettivo la vittoria per recuperare credibilità agli occhi del presidente e della piazza. L’augurio è che i tifosi capiscano che non è il momento giusto per continuare a fischiare la squadra, ...

Sky - Marani : “non si doveva arrivare fin qui - sbagliano anche De Laurentiis ed Ancelotti” : Matteo Marani, vice direttore di Sky, ha analizzato così il momento, assai delicato, che sta attraversando il Napoli. Queste le parole rilasciate all’emittente satellitare: “Sicuramente ci sara’ una multa per i calciartori, il Napoli prendera’ provvedimenti. Ma perche’ si è arrivati fin qui? Serviva davvero questa prova di forza? De Laurentiis si è fatto molto apprezzare, dal sottoscritto, quando ha sostenuto ...

Sky : possibile che Ancelotti decida di andare tutti in ritiro venerdì sera la gara contro il Genoa : Nuovi aggiornamenti da Massimo Ugolini sempre fuori al centro sportivo di Castel Volturno per seguire le vicende legate all’ammutinamento dei calciatori del Napoli al ritiro deciso dal presidente De Laurentiis «Si aspettava presa di posizione del Napoli dopo l’ammutinamento dei calciatori ieri ed è arrivata con un comunicato e non con le parole di De Laurentiis e non con una riunione. Un comunicato che è stato reso noto dopo un lungo ...

Sky : De Laurentiis rimette la palla in mano ad Ancelotti : A Sky Massimo Ugolini, in diretta da Castel Volturno, legge e commenta in diretta il comunicato emesso poco fa dalla Società Calcio Napoli. Ugolini lo interpreta come una chiara intenzione, da parte del presidente, di “rimettere la palla in mano a Carlo Ancelotti” Il comunicato è un invito all’allenatore a decidere lui il numero di giornate di ritiro, in virtù di quanto successo ieri dopo la partita con il Salisburgo. Il ...

Sky – Ancelotti conference call con ADL : ecco quando la squadra tornerà a Castel Volturno : Ultimi aggiornamenti sulla vicenda ritiro Napoli Ammutinamento Napoli, ci sono aggiornamenti riportati dal sito di Gianluca Di Marzio di Sky Sport. Al centro sportivo di Castel Volturno la squadra è andata via dopo l’allenamento ed è rimasto il solo Ancelotti, impegnato da più di un’ora in una lunga conference call con il presidente Aurelio De Laurentiis. Si attende adesso un cenno dalla società, che potrebbe arrivare a ...

Sky : incertezza sul futuro di Ancelotti. Possibile il suo esonero : Le ultime di Sky sulla situazione del Napoli Ancelotti è a Castel Volturno mentre i calciatori hanno lasciato il centro sportivo dopo l’allenamento. Ritiro di fatto annullato, presidente e allenatore sono a colloquio telefonico da un’ora, si attendono le reazioni della società all’ammutinamento. «Probabilmente saranno comminate multe salatissime ai calciatori per l’ammutinamento di ieri sera. Tanti silenzi soprattutto ...

Sky : ammutinamento - i giocatori del Napoli tornano a casa. Solo Ancelotti in ritiro : Massimo Ugolini dà un aggiornamento a Sky sulla situazione in casa Napoli. La squadra lascia lo stadio ma non sale sull’autobus diretto a Castel Volturno. I calciatori azzurri hanno fatto ritorno alle loro abitazioni, ognuno con mezzi propri, chi con taxi, chi con i propri familiari. Sono tutti tornati presso le loro abitazioni. Il ritiro è dunque sospeso, Solo l’allenatore è tornato il ritiro a Castel Volturno Ugolini parla di fonte ...

Sky - Alciato : “Critiche Ancelotti? Una bestemmia! Come si contesta uno che ti porta agli ottavi di Champions?” : Alessandro Alciato, sul calcio Napoli e Ancelotti Il giornalista di Sky Sport Alessandro Alciato, ha parlato ai microni di Radio24, durante la trasmissione Tutti Convocati, riguardo il prossimo impegno del Napoli contro il Salisburgo e sulle critiche verso Carlo Ancelotti nelle ultime settimane: “Stasera il Napoli potrebbe essere agli ottavi di Champions, e poi che fai contesti un allenatore che ti porta agli ottavi? Che Ancelotti ...

Ancelotti a Sky : «Sono in discussione dal 95 - per il Napoli è difficile avere continuità» : Ancelotti ha rilasciato un’intervista a Sky Sport alla vigilia di Napoli-Salisburgo. Ovviamente si è partiti dal ritiro. «Servirà per festeggiare il mio onomastico. Non sono d’accordo. La decisione l’ha presa la società. È un piccolo dettaglio rispetto all’importanza della partita di domani. Abbiamo la possibilità di passare il turno con due turni di anticipo. È un obiettivo importante. Dopodiché possiamo concentrarci sul ...