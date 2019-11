Violenza contro le donne | Mattarella | Clima alimentato da discriminazioni

Dureghello : Violenza su donne è contro origini e diverso : Roma – “Chi attacca le donne, gli ebrei – guardiamo a cosa sta subendo Liliana Segre in questi giorni – o i musulmani, o chiunque altro rappresenti una diversita’, attacca il vostro futuro. Non glielo permettete”. Questo l’invito ai giovani di Ruth Dureghello, presidente della comunita’ ebraica di Roma, ospite dell’incontro ‘Le donne, un filo che unisce donne e culture diverse’, ...

Giornata Internazionale contro la Violenza sulle donne a Pozzallo : A Pozzallo la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Il 25 novembre un corteo che coinvolge tutte le scuole

Giornata Mondiale contro la Violenza sulle donne : le iniziative a Torino : Il 25 novembre ricorre la Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, un’iniziativa volta a sensibilizzare ogni essere umano sulle

Migliaia al corteo contro la Violenza alle donne : 5 minuti di silenzio per le vittime : «Siam partite insieme, insieme torneremo. Non una, non una, non una di meno». Cori, musica, segni rossi sul viso, carteli e striscioni, «contro la violenza siamo rivolta» e...

"C'è un emergenza sulla Violenza contro le donne - ma lo Stato c'è" - assicura Bonetti : Serve un sostegno per aiutare tutte le donne vittime di violenza e la campagna 'Libera puoi' - promossa dal dipartimento per le Pari Opportunità - vuole ricordare che "lo Stato c'è". Lo sottolinea il ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, in un'intervista all'AGI. Lunedì 25 novembre è la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne istituita dall'Assemblea generale delle ...

Violenza contro le donne. A Roma il corteo "Non una di Meno". LE FOTO : Una manifestazione per dare voce alla memoria di quelle donne che non possono più parlare poiché uccise dai propri partner o familiari. Questo il senso del corteo organizzato a Roma da 'Non una di meno' contro la Violenza sulle donne

Violenza su donne : lunedì incontro all'Ars - Schillaci (M5S) 'vera emergenza sociale' (2) : (Adnkronos) - L’incontro, che rientra in un programma di eventi tematici organizzati dall’assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche sociali, vedrà la presenza di diversi relatori: Stefania Ascari (deputato M5S alla Camera), Valentina Zafarana (deputata regionale M5S Ars e prima ?rmatari

Violenza su donne : lunedì incontro all'Ars - Schillaci (M5S) 'vera emergenza sociale' : Palermo, 23 nov. (Adnkronos) - "Ogni 72 ore una donna viene uccisa e si tratta di una vera emergenza sociale". A dirlo è la deputata regionale del M5S Roberta Schillaci che lunedì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale contro la Violenza sulle donne, ha organizzato all'Ars - alle 15

Basket : cadono le accuse di Violenza domestica contro DeMarcus Cousins : Secondo quanto riporta la ESPN, e come ulteriormente riportato dall’insider NBA Adrian Wojnarowski, DeMarcus Cousins può girare per gli Stati Uniti di nuovo senza problemi penali pendenti sulla sua testa. Sono infatti cadute le accuse di violenza domestica che, nelle scorse settimane, erano state formulate contro di lui dalla sua ex compagna Christy West, che aveva denunciato per molestie il giocatore (le registrazioni emerse, ...

Lega Giovani Milano. Spray anti aggressione contro la Violenza di genere : Nelle giornata di sabato 23 e domenica 24 novembre p.v. la Lega Giovani di Milano, in collaborazione con l’ Assessore

"Chiamarlo amore non si può" - il 25 novembre Giornata contro la Violenza sulle donne : L'Aquila - “Chiamarlo amore non si può” è il titolo dell’iniziativa che l’assessorato alle Pari Opportunità del Comune dell’Aquila ha promosso per lunedì 25 novembre, in occasione della Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Dal mattino fino alle 17.30, alla sala Ipogea di Palazzo dell’Emiciclo, si alterneranno medici, infermieri, avvocati, esperti di Polizia di Stato e Carabinieri e psicologi ...

Violenza economica : una forma di controllo invisibile. Per questo è necessario parlarne : “Vivo con i miei figli una Violenza estenuante, seppur non visibile agli occhi degli altri”. E’ cosi che inizia una delle tante email che arrivano a “Mia Economia”, lo sportello che aiuta le donne a riconoscere e affrontare la Violenza economica, inaugurato un anno fa da Fondazione Pangea Onlus con l’avvio del progetto Reama, la rete per l’empowerment e l’auto mutuo aiuto per le donne che vivono la Violenza. Si ...

#unrossoallaViolenza - la Lega Serie A contro la Violenza sulle donne : La Lega Serie A si schiera contro gli abusi sulle donne con l’iniziativa #unrossoallaviolenza. Per il terzo anno di seguito, in tutte le partite della 13sima giornata, i calciatori scenderanno in campo con un segno rosso sul viso. Rosso come il cartellino delle espulsioni. I calciatori e gli arbitri scenderanno in campo con un segno rosso sul viso, accompagnati all’ingresso in campo da bambine che indosseranno la maglietta dell’iniziativa. ...