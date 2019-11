Fonte : quattroruote

(Di lunedì 25 novembre 2019) Presidente, ci supporti: è un grido daiuto quello che Paolo Scudieri, presidente da poco più di un anno diche riunisce le aziende della filiera e della componentistica dellmobile italiana ha rivolto al presidente del Consiglio Giuseppein occasione dellassemblea pubblica dellassociazione, terminata da pochi istanti presso limpianto FCA di, in Basilicata. Una scelta, quella della location, che sia detto per inciso sembra lanciare un preciso messaggio: nonostante FCA abbia lasciatonel 2011 (accadde inmporanea alladdio a Confindustria), continua a pescare nei suoi servizi; organizzare lincontro annuale alla Sata, una fabbrica decisiva nello scacchiere nazionale e primaria nellexport, segna chiaramente ununità dintenti fra filiera e costruttore che supera le formali divisioni in un momento decisivo. Lintervento di Scudieri ha infatti evidenziato come ...

Palazzo_Chigi : Nella giornata di domani, lunedì 25 novembre, il Presidente @GiuseppeConteIT sarà a Melfi dove visiterà lo stabilim… - UltimOraNewsUN : ?? Manovra, Conte: modifiche auto aziendali ?? Premier a Fca Melfi: 'Credito imposta green 10% per le imprese' - dinoadduci : Melfi - Conte all'Anfia: 'Rivedremo la norma sulle auto aziendali' -