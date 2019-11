Lecce-Cagliari rinviata | i tifosi pugliesi ospitano per la notte i sardi

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 25 novembre 2019) Emanuela Carucci Ad annunciarlo è stato il presidente delcalcio, Saverio Sticchi Damiani. La notizia ha fatto il giro del web È stata posticipata a questo pomeriggio alle ore 15 (tempo permettendo) la partita, la gara per la 13a giornata di andata del campionato di #SerieATIM, per impraticabilità del terreno di gioco dello stadio "Via del Mare" del capoluogo pugliese a causa del maltempo. Lo ha deciso l'arbitro Maurizio Mariani al termine del terzo sopralluogo eseguito sul campo ieri sera (la partita sarebbe dovuta iniziare alle ore 20.45). Il direttore di gara, accompagnato dai capitani delle due squadre, Lucioni e Nainggolan, ha constatato che il pallone non rimbalzava in tutte le parti del terreno di gioco sottoposte al test. La pioggia che da diverse ore cadeva suha costretto moltia disertare lo stadio. Ma non tutti i mali vengono per ...

