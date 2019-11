La figlia di Celentano | Avevo una grande passione per il M5s | ma ora non mi fido

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 25 novembre 2019) “Ho perso la fiducia”. Con queste parole Rositadi Adriano, descrive il suo rapporto attuale con il Movimento 5 stelle sulle pagine di Libero. La conduttrice spiega cosa non ha funzionato con i grillini:“Non si può sempre dire ‘non farò mai quello’ e poi lo fai: ci sta che ci si debba tappare il naso una volta, ma poi la seconda, la terza... non mipiù delle parole, ora osservo i fatti. E più passa il tempo, più la politica mi esaspera”.Rositaha parlato anche di Adrian, il format televisivo del padre che ha vissuto momenti altalenanti.“Ho seguito tutte le evoluzioni. È il suo testamento artistico. La carriera di mio padre è costellata di cose mai capite: sono le sue visioni, le sue idee, dice quello che vuole dire e non gli interessano gli ascolti. È sempre ...

