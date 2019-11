Infortunati Juventus | triplo ko | fuori anche De Ligt | allarme dall’infermeria!

Juventus Atletico Madrid probabili formazioni - 3 Infortunati : torna CR7 : Juventus Atletico Madrid probabili formazioni – Dopo la Serie A, torna anche la Champions League. La Juventus, uscita malconcia da Bergamo, dovrà affrontare l’Atletico di Simeone a Torino, per consolidare il primo posto nel girone. Le due squadre si sfideranno Martedì alle 21:00 all’Allianz Stadium. I bianconeri però dovranno tener conto di alcuni problemi fisici. Alex Sandro non è ancora al meglio ma può recuperare, Douglas ...

Infortunati Juventus : novità Pjanic e Ronaldo! Alex Sandro alza bandiera bianca : Infortunati Juventus- Pochi giorni alla sfida di campionato contro l’Atalanta valida per la 13^ giornata di Serie A. Sarri dovrà fare a meno di Alex Sandro, il quale, a causa di un risentimento muscolare accusato con il Brasile, dovrà stare fermo per circa 15 giorni. Tegola improvvisa con Sarri pronto a puntare su De Sciglio nel ruolo di terzino sinistro. Da valutare anche le condizioni di Pjanic, uscito anzitempo dal match della sua ...

Juventus - Alex Sandro allunga la lista degli Infortunati : Durante il match Brasile-Argentina, giocatosi venerdì scorso, il giocatore brasiliano ha accusato un problema all’adduttore, uscendo dal campo a metà secondo tempo. Il terzino non tornerà a Torino ma resterà con la Seleçao dove svolgerà ulteriori controlli. Dopo Pjanic si ferma anche Alex Sandro. Dalle nazionali non arrivano buone notizie per la Juventus di Sarri, prima il centrocampista bosniaco, ora il terzino. Come riportato dal ...

Juventus - il punto sugli Infortunati : Pjanic e Matuidi a rischio per le prossime due gare : Juventus in ansia per la situazione degli infortunati. Maurizio Sarri al ritorno in campo contro l’Atalanta di sabato prossimo alle 15 dovrà fare i conti con almeno due assenze molto pesanti. Miralem Pjanic si è fermato con la Bosnia per il solito problema muscolare, quando tornerà a Torino verrà valutato per capire quali saranno i tempi di recupero. I problemi però non finiscono qui, anche Matuidi è fermo ai box da una settimana. Così la via ...

Infortunati Juventus - verso Juve Milan : le ultimissime su De Ligt e CR7 : Infortunati Juventus – Torna un classico della nostra Serie A: il primo Juventus-Milan di Sarri. Archiviato il passaggio agli ottavi di Champions, la Juventus si proietta alla sfida casalinga di domenica sera contro il Milan. Una gara, questa, che poteva perdere due protagonisti importanti come Cristiano Ronaldo e Matthijs De Ligt. Per fortuna dalla Continassa arrivano notizie confortanti in vista del big match di domenica ...

Juventus - la situazione degli Infortunati : sospiro di sollievo per Pjanic - recupera Douglas Costa : La situazione degli infortunati in casa Juventus: nessuna lesione muscolare per Pjanic, recupera Douglas Costa. Ramsey parzialmente in gruppo, Higuain si allena in palestra La Juventus si allena nel pomeriggio di Vinovo, in vista della gara di campionato contro il Genoa. Dall’infermeria arrivano buone notizie. Gli accertamenti diagnostici ai quali si è sottoposto Pjanic dopo l’infortunio rimediato contro il Lecce hanno dato ...

Infortunati Juventus - da Pjanic a Higuain : le ultime sulle loro condizioni : Infortunati Juventus – Infermeria bianconera piena, dopo Chiellini, Douglas Costa e Ramsey anche Pjanic, Higuain e Bentancur si fermano. Il pareggio di Lecce non è l’unica notizia negativa di giornata per la Juventus. Infatti, si è fatto male Miralem Pjanic, sostituito nella ripresa da Khedira. Il bosniaco soffre di un problema agli adduttori: le sue condizioni saranno valutate nella giornata di lunedì. Ma ad oggi, la sua presenza ...

Infortunati Juventus - nuovo ko : calvario senza fine per l’attaccante : Infortunati Juventus – Il calvario di Marko Pjaca sembra senza fine. Da quell’infortunio al crociato nel marzo 2017 con la Croazia in trasferta in Estonia, l’attaccante classe 1995 non ha più trovato pace. E non sembra averla nemmeno in questa stagione, che sta vivendo con la maglia della Juventus. L’ex Dinamo Zagabria è infatti alle prese con un altro problema fisico. Come ha affermato Maurizio Sarri in conferenza ...

Infortunati Juventus - da Douglas Costa a Danilo : ecco quando torneranno : Infortunati Juventus – Impegnata sabato sera contro il Bologna allo Stadium, la Juventus per la ripresa del campionato punta a recuperare almeno una parte degli indisponibili che hanno finito per accorciare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri nelle ultime settimane. A fare il suo ritorno in campo dovrebbe essere con ogni probabilità Aaron Ramsey, il quale potrebbe subentrare a gara in corso. Come riportato da ‘La Gazzetta dello ...