I fuochi d’artificio di Amy Hempel

Messina - esplosione in deposito di fuochi d’artificio : “Scintille nel colorante - ha fatto da miccia” : E’ stato effettuato un sopralluogo dal Procuratore capo di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) Emanuele Crescenti nella fabbrica di fuochi d’artificio esplosa ieri pomeriggio provocando la morte di 5 persone e il ferimento di altre due, tra cui il figlio del titolare. “E’ un’indagine lunga che ci porterà a verificare la sicurezza dei luoghi di lavoro“, ha spiegato il magistrato. “L’indagine di ...

Messina - esplosione in deposito di fuochi d’artificio : lutto cittadino per i funerali delle vittime : lutto cittadino a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) nel giorno dei funerali delle 5 vittime dell’esplosione di un deposito di fuochi d’artificio avvenuta ieri pomeriggio. L’Amministrazione comunale “si stringe intorno alle famiglie delle persone coinvolte e condivide il dolore di questo momento“. Sull’incidente la Procura di Barcellona Pozzo di Gotto ha aperto un’inchiesta. L'articolo Messina, ...

Sull'Esplosione nella fabbrica di fuochi a Barcellona Pozzo di Gotto che ha fatto 5 morti e 3 feriti la procura ha deciso di aprire una indagine per strage colposa. Per il momento l'ipotesi più accreditata è che a provocare la deflagrazione siano state le scintille prodotte da una saldatrice utilizzata da alcuni operai di una ditta esterna che erano stati chiamati ad effettuare alcuni lavori nella struttura.

Messina - esplosione in fabbrica di fuochi d’artificio : 5 vittime Foto|Video : A provocare l’esplosione potrebbe essere stata una scintilla partita da una saldatrice di alcuni operai che lavorano nel deposito

Barcellona Pozzo di Gotto : esplode fabbrica di fuochi d’artificio - cinque morti e due feriti : Il boato è stato udito fino a Milazzo Una persona ancora dispersa. Si indaga per strage colposa. Nel 1998 l'azienda si era laureata «campione del mondo». La ministra Catalfo: «Potenziare la sicurezza sul lavoro è un mio obiettivo primario»

"Siamo rammaricati, è una tragedia enorme per la nostra comunità, sono persone che conoscevo e grandi lavoratori". Lo dice il sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) Roberto Materia commentando l'Esplosione in una fabbrica di fuochi nella città del Logano che ha causato vittime e dispersi. "La famiglia Costa – prosegue – diverse volte ha partecipato alla vita cittadina organizzando feste con fuochi

"Siamo sgomenti per i morti di Barcellona Pozzo di Gotto, gli ennesimi in un luogo di lavoro. Servono più sicurezza. Sempre. E più controlli e più prevenzione, più formazione e informazione. Bisogna far crescere la cultura della sicurezza sul lavoro". Così la Cisl su Twitter dopo l'esplosione in una fabbrica di fuochi pirotecnici, nel Messinese. Tre finora le vittime accertate. Una persona risulta ancora dispersa, mentre un

Esplosione in un deposito di fuochi d'artificio e polveri piriche: almeno 3 morti. La tragedia si è verificata nel pomeriggio di oggi, mercoledì 20 novembre, intorno alle ore 17 a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. L'Esplosione, riporta Il Messaggero, sarebbe avvenuta per cause ancora in via di accertamento ma dalle prime informazioni dei vigili del fuoco l'incidente è avvenuto in località Femmina Morta, nella

Tragedia a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, dove un deposito di fuochi di artificio è esploso verso le ore 17.00 del pomeriggio di oggi, mercoledì 20 novembre. Stando a quanto si apprende dalle prime informazioni della stampa locale in totale vi sarebbero 5 morti: si tratterebbe di