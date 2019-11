Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 25 novembre 2019) Non ci crede nessuno, cino tutti. Dal Partito democratico si guarda a quel che succede dentro il Movimento 5 stelle. I segnali contraddittori non mancano. A partire dall’intervista di domenica che ha rilasciato Luigi Dial Messaggero, nel quale la declinazione “sovranista” sembrava essere il fil rouge del ragionamento del capo politico. Le complicazioni della situazione politica e del mare tumultuoso che imperversa sulle paratie della nave pentastellata invitano alla prudenza. Ma al Nazareno continuano a tornare al giorno prima, e alla photo-opportunity del capo politico M5s con Beppe.Non è un mistero che il fondatore spinga da mesi, dalla sincopata crisi di governo sotto la canicola estiva, per un avvicinamento anche organico al Pd. “Mi sembra, per assurdo, cheora sia lo stabilizzatore”, ammette Debora Serracchiani. I Dem ...

infoitinterno : Dopo la svolta di Grillo il Pd spera ancora in un'alleanza organica. Ma Di Maio resiste, a partire dall'Emilia - largoconsumo : Dopo dieci mesi consecutivi di calo, il 2018 ha rappresentato un anno di svolta per il #mercato del piccolo elettro… - RadioSportiva : ??? Antonio Filippini: 'In estate c'erano buone premesse, ancor di più dopo l'acquisto di #Balotelli, invece, anche… -