De Biasi | ”Napoli | situazione anomala!”

Fonte : forzazzurri

(Di lunedì 25 novembre 2019) De: Napoli?anomala per una squadra che ha un andamento lento rispetto alle sue qualità, qualcosa si è rotto e non credo dal punto di vista tecnico Gianni De, allenatore, ha parlato a Radio Sportiva del Napoli, di Balotelli, del Brescia e del Torino. Queste le sua parole: SUL NAPOLIanomala per una squadra -Il Napoli- che ha un andamento lento rispetto alle sue qualità, qualcosa si è rotto e non credo dal punto di vista tecnico. Nella testa di qualcuno le cose non girano nel modo giusto. SU BALOTELLI Il problema di Balotelli è gestire il carattere, ma se non riesci a farlo a 29 anni difficilmente riuscirai a correggerti. Dovrà rimboccarsi le maniche e mettersi a lavorare. SUL BRESCIA Il Brescia sta facendo il suo campionato, Cellino non ha avuto pazienza con Corini, c’è sempre la ricerca del capro espiatorio. Grosso è entrato a gamba ...

