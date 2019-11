55enne trovato morto in casa | si ipotizza omicidio

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 25 novembre 2019) L'Aquila - Paolo D'Amico, 55 anni è statonella suanel comune di Barisciano (L'Aquila), Il cadavere presenta una ferita alla testa che, probabilmente, è stata provocata da un colpo sferrato con un corpo contundente di cui gli inquirenti non hannotraccia. I carabinieri, coordinati dalla procura della repubblica dell'Aquila, stanno indagando a tutto campo, L''ipotesi diè quella prevalente. Sul posto sono intervenuti il medico legale, il personale del soccorso 118 e il sostituto procuratore Simonetta Ciccarelli. Per il momento, nessuno si sbilancia e si aspettano chiarimenti nel corso delle prossime ore. questo il nome del, viveva solo nella sua abitazione. Era un operatore ecologico dell'azienda servizi municipalizzati del Comune del capoluogo regionale e non aveva precedenti. Secondo quanto si ...

