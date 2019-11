Maltempo | due escursionisti bloccati dalla neve a 2 200 metri | impossibili i soccorsi a

Maltempo - in Piemonte due donne disperse. A Torino annullata la Maratona : Maltempo infinito in Italia. Oltre alla Liguria, colpito anche il Piemonte dove un'auto è finita nel fiume Bormida, nell'Alessandrino: c'è un disperso. Nella vettura...

Pallanuoto - A1 2019-2020 : risultati e classifica dell’ottava giornata. Due partite rinviate per Maltempo - colpaccio Sport Management : Ottava giornata per il campionato di Pallanuoto maschile di Serie A1 2019-2020. Un turno condizionato dal maltempo: due infatti le partite, in terra ligure, che sono state rimandate a data da destinarsi a causa dell’allerta per le forti piogge. In vetta nessun problema per la Pro Recco che come al solito va a valanga, a sorpresa però il colpaccio della Sport Management che in casa batte 8-5 l’AN Brescia. Ne approfitta l’Ortigia ...

Maltempo - esondazioni a Genova. Allerta rossa in due regioni. LIVE : Nel capoluogo ligure escono dagli argini il Ruscarolo e il Fegino, 27 sfollati nella val Polcevera, 125 abitanti in corso Perrone isolati. Prolungata l'Allerta rossa fino a domani. Allagamenti in Piemonte, preoccupa il LIVEllo dei corsi d'acqua

Maltempo - scattata la fase di allarme a Genova per due rii : Durante l'allerta meteo rossa in corso nel centro ponente della Liguria è scattata la fase di allarme per rischio esondazione a Genova dei rii Ruscarolo e Fegino in val Polcevera poco più a nord della zona interessata dal crollo del ponte Morandi. Lo comunica il Comune di Genova che ha chiuso la viabilità nella zona della rotatoria tra il ponte Polcevera, via Borzoli e via Ferri in direzione mare. L'allerta meteo rossa è scattata a mezzanotte e ...

Maltempo : recuperati due alpinisti bloccati sul Gran Sasso : Hanno atteso l’arrivo dei soccorsi a pochi metri dalla vetta di Corno Grande, sul versante aquilano del Gran Sasso, i due alpinisti marchigiani, che dopo essere saliti per la via denominata Direttissima, sono stati sorpresi dal Maltempo e hanno deciso, intorno alle 13 di lanciare l’allarme ai soccorritori alpini della Guardia di Finanza. Una squadra dei Sagf li ha raggiunti intorno alle 16 in supporto lungo il percorso anche i ...

Previsioni Meteo - Maltempo senza sosta sull’Italia : altri due violenti cicloni in settimana [MAPPE e DETTAGLI] : Previsioni Meteo – L’Italia esce da un weekend di forte maltempo: tra le principali città, spiccano i 135mm di pioggia caduti a Viterbo, i 118mm caduti a Bologna, i 111mm ad Arezzo e ancora 95mm a Pisa, 92mm a Firenze, 88mm a Grosseto e 86mm a Caserta. Ma è nelle zone di collina e montagna che ha piovuto di più, sul versante tirrenico dell’appennino centro/settentrionale e soprattutto sulle Alpi orientali, tra Trentino Alto ...

Maltempo in Campania : scuole chiuse nel Casertano - fulmine a Battipaglia due feriti : L’ondata di Maltempo si sta abbattendo anche in Campania. Le autorità della provincia di Caserta hanno disposto la chiusura delle

Maltempo - automobile contro una frana : ferito l’autista. In Alto Adige oltre 800 interventi e duemila utenze senza elettricità : Un automobilista ha riportato ferite lievi dopo essere finito con la sua automobile contro un sasso franato sulla strada in val Venosta. Ecco il bilancio di una giornata di interventi in Alto Adige: 80 squadre di vigili del fuoco impegnate in 833 interventi nella sola giornata di oggi, 51 strade chiuse in tutto l’Alto Adige. Questo il bilancio tracciato alle ore 19 dal comandante dei Vigili del fuoco Florian Alber che ha coordinato il ...

Maltempo - in Alto Adige 883 interventi - ancora senza elettricità oltre duemila utenze : 80 squadre di vigili del fuoco impegnate in 833 interventi nella sola giornata di oggi, 51 strade chiuse in tutto l’Alto Adige. Questo il bilancio tracciato alle ore 19 dal comandante dei Vigili del fuoco Florian Alber che ha coordinato il Centro situazioni provinciale presso l’Agenzia della protezione civile. Riaperta al traffico, nel corso del pomeriggio, sia l’autostrada del Brennero che la strada statale della Val Pusteria, ...

Maltempo in Campania - un fulmine colpisce due giovani calciatori : Un fulmine si è abbattuto oggi sullo stadio “Pastena” di Battipaglia (Salerno) ferendo due calciatori di 15 anni. Entrambi sono stati portati nell’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia dove sono stati sottoposti agli accertamenti che, secondo quanto si apprende, hanno dato esito negativo. La scarica elettrica si è abbattuta sull’impianto sportivo della Piana del Sele intorno alle 11, ...

Maltempo - Italia nella morsa di due cicloni : pioggia - neve e vento da Nord a Sud : Il Maltempo continua a creare disagi e situazioni di pericolo. Temporali, nevicate, mareggiate e frane hanno causato difficoltà dalla Liguria alla Campania, passando per Piemonte e Lazio. Disagi anche in Valle d'Aosta col pericolo valanghe. E nel weekend il tempo non migliorerà.Continua a leggere

Ondata di Maltempo sull'Italia : danni e disagi per l'arrivo due vortici ciclonici : Situazione critica per la pioggia in Veneto, con rischio frane. Nevica nelle regioni settentrionali. Fino a domani allerta per temporali e vento. Problemi per la viabilità in molte regioni

Maltempo Venezia - due morti e San Marco allagata. E oggi nuova piena record : Dopo il picco straordinario di marea da 187 centimetri che ha colpito Venezia nel serata di ieri, per questa mattina alle è previsto un nuovo picco di 145 centimetri. Intanto il sindaco Luigi Brugnaro ha annunciato che chiederà lo stato di calamità per avere sostegno dal governo. ingenti danni al centro storico e alla la Basilica di San Marco e due morti a Pellestrina.Continua a leggere

Maltempo : quattro persone bloccate in auto a Roma - due minori salvati dai Vigili del Fuoco : quattro persone, tra cui due minori, bloccate nelle proprie auto a causa della forte pioggia sono state salvate dai Vigili del Fuoco su via Ardeatina, a Roma. E in città sono stati diversi gli interventi, almeno 50, per allagamenti di appartamenti, di cantine e di garage. E sono tanti anche gli alberi caduti in strada. Problemi a causa del Maltempo si registrano anche sul litorale Romano: ad Anzio e a Lavinio, in localita’ Lavinio Lido ...