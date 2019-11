Maltempo | crolla porzione viadotto sulla A6 nel savonese

Maltempo Savona : crolla porzione di viadotto sull’A6 [FOTO LIVE] : Si è verificato un crollo di una porzione di viadotto sull’autostrada A6 Torino–Savona, nel tratto savonese in direzione nord all’altezza del chilometro 122 nella zona di Altare. Sul posto polizia stradale, vigili del fuoco e soccorritori. Tratto Chiuso tra Bivio A6/A10 Savona e Altare in direzione Torino. Non si hanno altre notizie al momento. Il governatore Giovanni Toti si sta recando in Prefettura a Savona. Seguiranno ...

Maltempo in Liguria : crolla strada ad Urbe : E' stata una notte di forte Maltempo sulla Liguria, colpita come previsto da piogge a carattere di nubifragio che hanno interessato soprattutto la zona compresa fra Savona e Genova con allagamenti e...

Maltempo Liguria : crolla un muraglione di 10 metri a Genova : Un muraglione di circa 10 metri è crollato questo pomeriggio in via passo al Serretto, vicino allo stadio Carlini nel quartiere di San Martino. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco. Sono arrivate anche le unità cinofile da Imperia, a scopo precauzionale, per la ricerca di eventuali dispersi visto che lo smottamento è arrivato fino quasi all’ingresso di un portone. Questa mattina, invece, è tracimato due volte il rio Pellegrini al ...

Maltempo : stazione allagata e muro crollato su binari - stop treni su linea Gela-Canicattì : Palermo, 19 nov. (Adnkronos) – Circolazione dei treni sospesa sulla linea Gela-Canicattì a causa dell’ondata di Maltempo che sta interessando la Sicilia. Il nubifragio che si è abbattuto su Licata (Agrigento) ha causato l’allagamento della stazione del paese mentre detriti si sono accumulati sulla linea fra Licata e Campobello di Ravanusa. Un muro, di circa 80 metri, è invece crollato nel pomeriggio sui binari tra Gela e ...

Maltempo Sardegna : crolla tetto a Siliqua - nessun ferito : A causa delle abbondanti piogge, a Siliqua, nel Sud Sardegna il tetto della cucina di una abitazione è crollato mentre all’interno dormiva la proprietaria. Il solaio composto da tegole e travi in legno ha ceduto probabilmente per le intense precipitazioni: fortunatamente la proprietaria, che si trovava in camera da letto, non ha riportato ferite. Sul posto i vigili del fuoco del Comando provinciale di Cagliari, del distaccamento di ...

Maltempo Toscana : crolla porzione di tetto in un edificio a Pisa - nessun ferito : Crollo di una porzione del tetto di uno stabile in via del Borghetto a Pisa, a ridosso del centro storico della città, probabilmente a causa delle infiltrazioni di acqua dovute alle forti piogge di questi giorni. nessuno è rimasto coinvolto nel crollo poiché l’edificio è disabitato. A dare l’allarme oggi sono stati i vicini, dopo aver sentito il fragore dei detriti finiti a terra. I vigili del fuoco non hanno riscontrato per ora ...

Maltempo a Sanremo - crolla il parcheggio : auto in bilico sul precipizio : Il Maltempo inizia a mettere a dura prova anche la provincia di Imperia, dove le abbondanti piogge della scorsa notte hanno provocato diverse frane e allagamenti, mentre l’entroterra è stato ricoperto da un manto di neve. In via Goethe, a Sanremo, il cedimento dell’asfalto ha trascinato in bilico un furgone e un’auto che per miracolo non sono precipitati sulle sottostanti abitazioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. ...

Maltempo Sicilia - mareggiata a Messina : crolla parte d’una palazzina : Le forti mareggiate della scorsa notte e di oggi hanno provocato a Messina il crollo di parte della palazzina cosiddetta ex Samar e un tratto di circa dieci metri di strada. L’edificio – non più utilizzato – fa parte di un ex cantiere navale, ormai dismesso, in prossimità del piazzale della stazione ferroviaria di Contesse. Lo scorso anno in quel tratto di costa, soggetto all’erosione, sono stati realizzati degli argini ...

Maltempo Roma - crolla albero vicino a Subiaco : disagi : Il Maltempo sta causando disagi anche vicino a Roma. Un grosso albero e’ crollato nel pomeriggio lungo via dei Monasteri, subito dopo Subiaco verso gli Altipiani di Arcinzo. Il grosso albero ha occupato l’intera sede stradale provocando l’interruzione della circolazione. Sono intervenuti carabinieri, polizia locale, personale del Comune, vigili del fuoco e volontari della protezione civile per ripristinare la viabilita’. ...

Maltempo Sicilia - crolla la croce dal campanile a Isnello : “Grazie ai Vigili del Fuoco” : “Un sincero grazie ai Vigili del fuoco per l’intervento immediato e per la loro professionalità. Sono uomini dello Stato che vanno valorizzati per i pericoli che affrontano ogni giorno. In questo caso con forte vento hanno portato a termine in alta quota un lavoro davvero impegnativo e delicatissimo”. A dirlo è il sindaco di Isnello, Marcello Catanzaro, dopo il crollo stamani, per il forte vento, della croce e di parte della ...

Lecce e Brindisi in ginocchio per il Maltempo : tettoie crollate e alberi sulle case (foto) : maltempo da brividi nella penisola salentina. L'allerta meteo della Protezione Civile già da ieri aveva allarmato i cittadini di Puglia, Calabria e Basilicata e aveva definito l'allerta arancione il maltempo su tutta la Puglia, e rossa per alcune zone della Basilicata. La provincia di Lecce è stata una delle zone più colpite e il 90% dei Comuni ha optato per la chiusura delle scuole nella giornata di oggi, martedì 12 novembre. A Lecce sono stati ...

Maltempo - crolla la croce della chiesa Madre a Isnello : crolla la croce ed il basamento della chiesa Madre in piazza Mazzini a Isnello per il forte vento che oggi si sta abbattendo in tutta la Sicilia.

Ondata di Maltempo in Puglia : violente raffiche di vento e alberi crollati : L’Ondata di maltempo che ha colpito il sud Italia nelle scorse ore ha provocato danni e disagi in Puglia, in particolare nel Salento: violente raffiche di vento hanno abbattuto numerosi alberi in diversi Comuni, tra cui Lecce, Nardò, Melissano e Sogliano. I vigili del fuoco sono al lavoro per la messa in sicurezza. In tutta la provincia di Lecce si registrano mareggiate e forte vento. A seguito dell’avviso di allerta arancione emesso ...