Maltempo | bufera di neve | interrotta la Cuneo-Ventimiglia

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 24 novembre 2019) A causa di unadila ferrovia–Nizza–, tra Limone e. Disagi anche sulla linea Alessandria-Acqui-San Giuseppe-Savona,nel tratto Acqui-San Giuseppe per una frana, e nella tratta San Giuseppe-Savona per caduta rami. L'articolodilaMeteo Web.

sararossetti71 : RT @qn_giorno: Bufera sul maltempo in #Lombardia: il governo non paga i danni - infoitinterno : Bufera sul maltempo in Lombardia: il governo non paga i danni - gigi695 : Bufera sul maltempo in Lombardia: il governo non paga i danni - Il Giorno -