L' euro è stato un errore La Banca d' Ungheria chiede un meccanismo di uscita

"Serve il grande ritorno dello Stato imprenditore. In europa è già così" - dice Giulio Sapelli : Nel dibattito sul “nuovo statalismo” e la necessità di avviare l'era di una nuova Iri che intervenga a fianco delle aziende, sostenendole, Il Sole 24 Ore calcola che con la vecchia Iri la stagione salva imprese costò ben 120 miliardi delle vecchie lire. Ma oggi si torna all'Iri? In un intervista al quotidiano di Confindustria, l'economista Giulio Sapelli sostiene che sì e che “all'estero l'hanno già fatto”. Nel senso che “in tutti i Paesi esiste ...

L’ex eurodeputato leghista Mario Borghezio accusato di furto di carte storiche ad Archivio di Stato : L'ex europarlamentare della Lega, Mario Borghezio, è accusato di aver tentato di sottrarre alcuni documenti dall'Archivio di Stato di Torino. L'accusa arriva da un funzionario dell'Archivio, ma per Borghezio si tratta solo di un "equivoco": la sua intenzione era quella di fotocopiare quelle carte.Continua a leggere

Crozza-Renzi : “Mi hanno prestato 700mila euro per comprare un villino? Questa è politica. Cara vecchia politica anni ’80” : Durante la puntata di Fratelli di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – Maurizio Crozza nei panni di Matteo Renzi lamenta le persecuzioni che deve subire in prima persona e che inevitabilmente coinvolgono chi lo circonda “Una signora voleva farsi un selfie, solo perchè mi ha sorriso e fatto l’occhiolino… E’ da sei ore in uno scantinato a Guantanamo!” Crozza/Renzi poi chiede perdono: ...

Decreto fisco - 8 per mille all’edilizia scolastica con divieto di deroga per lo Stato. Stretta su ritenute solo per appalti oltre 200mila euro : Cambia l’8 per mille. Un emendamento dei relatori al Decreto fisco, approvato in commissione Finanze alla Camera, prevede che i contribuenti possano scegliere di destinare la quota del gettito Irpef di competenza statale a ristrutturazione, messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole. E lo Stato non potrà derogare utilizzando quelle somme per altri fini come la riduzione del deficit. Mentre si attendono le modifiche sulle nuove ...

Luca Sacchi - Anastasia indagata : arrestato l'amico d'infanzia. Nello zaino 70mila euro per 15 chili di droga : Altri arresti per l'omicidio di Luca Sacchi, ucciso con un colpo di pistola alla testa il 23 ottobre scorso a via Latina a Roma. Dalle prime luci dell?alba, i Carabinieri del Comando...

Luca Sacchi - Anastasia indagata : arrestato l'amico d'infanzia Princi. Nello zaino 70mila euro per 15 chili di droga : Altri arresti per l'omicidio di Luca Sacchi, ucciso con un colpo di pistola alla testa il 23 ottobre scorso a via Latina a Roma. Dalle prime luci dell?alba, i Carabinieri del Comando...

Fondazione Open - da Gianfranco Librandi 800mila euro : poi è stato candidato col Pd : Nuovi dettagli, piuttosto clamorosi, emergono nell'ambito dell'inchiesta sulla Fondazione Open, cassaforte di Matteo Renzi e del renzismo. Lo scoop è de L'Espresso e riguarda uno dei finanziatori della Fondazione stessa, dove sono affluiti i soldi di importanti, importantissimi donatori. Tra questi,

Caruana Galizia - uccidere la giornalista costò 150mila euro. Parlamento Ue in missione per esaminare lo stato di diritto a Malta : uccidere Daphne Caruana Galizia è costato centocinquantamila euro. Avrebbe pagato tanto Yorgen Fenech, il re dei casinò e amministratore delegato della holding Tumas Group, accusato di essere il mandato dell’omicidio della giornalista. Bloccato mentre cercava di fuggire da Malta con il suo yacht, Fenech è accusato di aver pagato all’intermediario Melvin Theuma, il tassista-usuraio il cui arresto ha dato la svolta decisiva alle indagini ...

Trovato con 50 cellulari rubati e computer per un valore di 60mila euro : arrestato : Roma – E’ accaduto domenica scorsa quando una donna si e’ presentata a Roma presso gli uffici del commissariato Viminale per denunciare il furto del proprio cellulare avvenuto all’interno della stazione Termini. Nella circostanza, ha riferito ai poliziotti che una volta accortasi del furto, aveva attivato immediatamente la geo-localizzazione del telefono con l’ausilio del cellulare di una sua amica. A quel punto gli ...

La 94enne deve restituire allo Stato 10mila euro : Non ne aveva diritto : Migliaia di euro da restituire allo Stato. È il "regalo" che ha ricevuto una 94enne di Ischia, aprendo una busta, recapitatale dalla Ragioneria territoriale. La storia, raccontata dalla Nazione, ha dell'incredibile. Secondo il quotidiano, la donna dovrebbe restituire allo Stato una cifra che si aggira intorno ai 10mila euro. La legge sulle pensioni, infatti, non consente di percepire l'assegno di maggiorazione e la tredicesima, se si ha un ...

Report - violati account di Sigfrido Ranucci : “Mi è stato detto che gli hacker hanno agito da un Paese dell’ Est europeo” : “hanno violato i miei account aziendali, cellulare, email, dati anagrafici, indirizzo e mi è stato detto che gli hacker hanno agito da un Paese dell’ Est europeo“. Lo denuncia Sigfrido Ranucci, volto e autore storico di Report, trasmissione d’inchiesta della Rai. “Sono stato informato dalla mia banca di questa gravissima violazione che mirava ad ottenere i miei dati anagrafici, l’indirizzo di casa mia, il ...

Taormina - arrestato avvocato del Comune : “Si è intascato oltre un milione di euro dalle bollette dell’acqua dei clienti morosi” : Facevano soldi con le bollette dell’acqua: secondo l’accusa, oltre un milione di euro. I finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno arrestato l’avvocato Francesco La Face e notificato un divieto di dimora nel Comune di Taormina a Giovanni Coco, ex dirigente pubblico del servizio idrico, ora in pensione, accusati di peculato e corruzione. Nell’ambito della stessa inchiesta sono stati sequestrati beni immobili e ...

Il contestato titolo ufficiale del commissario europeo che si occuperà di migranti nella Commissione presieduta da Ursula von der Leyen cambierà : La presidente eletta della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha accettato di cambiare il titolo di alcuni degli incarichi della sua Commissione, tra cui quello molto contestato che era stato attribuito al commissario europeo incaricato di occuparsi dei migranti: «proteggere

Foggia - picchia un bambino per pochi euro : arrestato : Si chiama Vito Carbone, ha 23 anni e vive a Trinitapoli, un Comune in provincia di Foggia. È stato arrestato in flagranza di reato con l'accusa di rapina. Ha rubato pochi euro a un bambino per strada nel piccolo Comune nel Foggiano. Il fatto è accaduto pochi giorni fa, intorno alle 18 circa. Il 23enne si è avvicinato a due minorenni che stavano passeggiando in pieno centro e ha chiesto loro del denaro. Presi i pochi euro che aveva in tasca, uno ...