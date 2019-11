Fonte : tg24.sky

(Di domenica 24 novembre 2019) Quasi duesu 10 ritengono che il proprio fidanzato sia eccessivamente possessivo e al 66%, circa 1 su 3, è capitato di subire una scenata di, spesso per futili motivi. I dati sono emersi da un’indagine di Skuola.net e dell’Osservatorio Nazionale Adolescenza, in collaborazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito del progetto "Don't slap me now” (DATI SULLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE - CORTEO NON UNA DI MENO). In Italia una vittima ogni 15 minuti Dall’analisi è anche risultato che in pochissimi casi lesono sfociate in atti di violenza ma che, quando succede, letendono a perdonare. In ogni caso, in Italia, dai dati resi noti dalla polizia di Stato, le donne vittime di aggressioni “sono 88 al giorno, circa una ogni 15 minuti. Il 36% subisce maltrattamenti, il 27% stalking, il 9% violenza ...

SkyTG24 : Fidanzati possessivi, 2 ragazze su 3 hanno subito scenate di gelosia - un_mot_ : RT @SkyTG24: Fidanzati possessivi, 2 ragazze su 3 hanno subito scenate di gelosia - tele_drama : RT @SkyTG24: Fidanzati possessivi, 2 ragazze su 3 hanno subito scenate di gelosia -