Ciclismo | Elie Gesbert investito da un’automobile | contusioni a una mano per il francese

(Di domenica 24 novembre 2019) Non c'è davvero pace per i ciclisti in questo fine settimana. Dopo gli incidenti di Letizia Paternoster e Veronica Bussi nella giornata di venerdì, ieri è statoanche il. L'alfiere della Arkea Samsic si stava allenando in bicicletta quando, mentre stava affrontando una rotonda, è stato agganciato dallo specchietto di un'automobile che gli è passata troppo vicino. Il 24enne, reduce da tre partecipazioni consecutive al Tour de France, è volato a terra ed è stato trasportato all'ospedale di Saint-Gregoire di Rennes per effettuare tutti gli accertamenti del caso. Gli esami hanno evidenziatoa unama fortunatamente non ci sono fratture per il professionista che dovrà "solo" portare una stecca per una decina di giorni.

