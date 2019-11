Rugby | Challenge Cup 2019-2020 | Zebre-Stade Français 12-13 | ai bianconeri non riesce la

Fonte : oasport

(Di sabato 23 novembre 2019) Nuova sconfitta per le, ancora a quota zero vittorie quest’anno, ma con loè sfida punto a punto e nel finale iriescono ad accorciare, ma non vanno oltre al 12-13 finale. Un match scoppiettante nei primi minuti, ma che poi vede le due squadre a lungo incapaci di colpire e, così, Canna e compagni mancano la ghiotta chance di portare a casa una vittoria. Pronti, via e locolpisce. Servono solo tre minuti a Gael Fickou, reduce dai Mondiali in Giappone, per colpire, con Nicholas Sanchez che trasforma e 7-0 per i parigini che marcano quella che resterà la loro unica meta della partita. Lereagiscono, provano a colpire e dopo quasi un quarto di gara, al 17′, ci riescono con Charlie Walker che segna la meta del 7-5. Non arrivano i due punti della trasformazione eche resta avanti. E’ la squadra francese ad avere le ...

