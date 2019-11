Meteo | ciclone in formazione | maltempo intenso oggi e possibili alluvioni

Allerta Meteo Weekend - FOCUS sul Ciclone Mediterraneo : ecco le aree più a rischio fenomeni violenti e alluvioni [MAPPE] : Allerta Meteo – L’Italia si appresta a vivere un’altra grave fase di maltempo autunnale a causa dell’irruzione sul Mediterraneo centro-occidentale dell’ennesimo nucleo perturbato nordatlantico. In queste ore serali e nelle prossime notturne, il perno della struttura depressionaria sarà ancora sul Golfo di Biscaglia poi in accostamento alla Francia e da quella posizione solleverà masse d’aria perturbate dal ...

Allerta Meteo - intenso ciclone nel Golfo di Biscaglia : forti piogge e vento fino a 140km/h sulla Penisola Iberica - poi colpirà l’Italia [MAPPE] : Allerta Meteo – Associato ad una grande depressione, un profondo ciclone si svilupperà nel Golfo di Biscaglia domani, venerdì 22 novembre, e produrrà un’intensa tempesta di vento su parti dell’Europa sudoccidentale, con raffiche molto forti. Una profonda depressione con un intenso nucleo si sposta dall’Atlantico all’Europa sudoccidentale, creando una forte ciclogenesi sul Golfo di Biscaglia. Con la progressione della depressione, il ciclone ...

Previsioni Meteo - nuovo violento Ciclone sull’Italia nel weekend : scatta l’allerta per il maltempo di Sabato e Domenica : Previsioni Meteo – Ci risiamo. Ancora una possente azione perturbata di matrice atlantica interesserebbe l’Italia nel corso dei prossimi giorni. Essa sarebbe preceduta, tra giovedì 21 e venerdì 22, già da un discreto, ennesimo cavo d’onda di matrice atlantica, che porterebbe nubi e piogge inizialmente deboli sulle regioni del medio-alto Tirreno e localmente al Nord, poi piogge via via in intensificazione tra giovedì sera e ...

Previsioni Meteo Europa - dal weekend torna l’anticiclone : fine Novembre di super caldo a Nord delle Alpi - Germania a rischio record : Previsioni Meteo – Il maltempo di questo mese di Novembre finora molto piovoso sull’Europa meridionale, sudoccidentale e centrale sembra destinato a finire presto poiché si prevede che la grande e persistente depressione sui settori occidentali e sudoccidentali del continente collassi e vada in cut off sul Mediterraneo meridionale. Questo significa che il persistente flusso sudoccidentale dal Mediterraneo verso le Alpi svanirà e limiterà ...

Previsioni Meteo - la clamorosa ipotesi per fine mese : la prossima settimana arriva un caldo Anticiclone : L’Italia sta vivendo un mese di Novembre pesantemente condizionato dai fenomeni Meteo estremi, che continueranno anche nei prossimi giorni. Il maltempo, infatti, proseguirà per tutta la settimana, intensificandosi nel weekend quando un nuovo Ciclone attraverserà il nostro Paese tra Sabato 23 e Domenica 24 Novembre quando avremo nuove abbondanti e intense nevicate sulle Alpi con piogge torrenziali in Piemonte e Liguria in modo particolare ...

Meteo - mostruoso ciclone bomba nel Nord Atlantico : venti da uragano e onde di 18 metri [GALLERY] : Una profondissima depressione si è proiettata dall’area artica nel Mare del Labrador, sviluppando un intenso ciclone bomba. Le immagini satellitari sono davvero impressionanti (vedi mappe nella gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). Le analisi hanno svelato una pressione centrale di circa 968hPa con un gradiente di pressione molto forte nel suo quadrante sudoccidentale. Molto probabilmente si è sviluppata la caratteristica della ...

Allerta Meteo - il Ciclone Mediterraneo alza uno scirocco che ribalta l’Italia : freddo e neve in Sardegna - +25°C in Sicilia. Sarà una Domenica da incubo : Come ampiamente previsto, imperversa il maltempo sull’Italia in questo weekend di metà Novembre a causa di un Ciclone Mediterraneo che nelle prossime ore risalirà il mar Tirreno alimentando fenomeni ancor più estremi. Intanto forti piogge hanno colpito nelle ultime ore il Centro/Sud, tra basso Lazio, alta Campania e zone interne del Molise dove sono caduti nelle ultime ore ben 83mm di pioggia a Caserta, 81mm a Pietramelara, 77mm a Capua, ...

Allerta Meteo - violento ciclone Mediterraneo scatena una nuova ondata di maltempo sull’Italia : allarme alluvione al Nordest - altri 300mm di pioggia! : Allerta Meteo – Sta prendendo forma in queste ore sul Nord Africa, tra la Tunisia e l’Algeria nordorientale, la bassa pressione innescata da una ennesima irruzione di aria fredda sub-polare verso l’Ovest Mediterraneo e il territorio nordafricano e che scombussolerà letteralmente il fine settimana italiano. Un nucleo di aria fredda in quota, a circa 5450 m, di -30°C, è penetrato addirittura nel territorio marocchino-algerino ...

Allerta Meteo - nel weekend arriva un altro terribile Ciclone Mediterraneo : ecco le MAPPE che prospettano un DISASTRO : Maltempo senza tregua sull’Italia che nel weekend verrà colpita da un altro Ciclone Mediterraneo di violenza analoga a quello che ha già devastato molte Regioni nella giornata di Martedì 12 e Mercoledì 13. Le ultime MAPPE sono terribili, previsioni che vorremmo non si avverassero mai. La nuova tempesta risalirà il mar Tirreno tra Sabato pomeriggio e Domenica sera, sprofondando fino a 990hPa di bassa pressione e alimentando fenomeni ...

