LIVE Coppa Davis 2019 | Semifinali in DIRETTA | Rublev supera Pospisil e regala il primo

Fonte : oasport

(Di sabato 23 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1 Slice di Shapovalov che nonil nastro. 40-30 Serve and volley ben giocato da Khachanov. 30-30 Prima e dritto vincente del russo. 15-30 Rovescio di Khachanov in corridoio. 15-15 Il dritto in accelerazione di Shapovalov pizzica la riga. 15-0 Risposta di Shapovalov troppo profonda. 1-1 Il canadese chiude il game di servizio con un ace. 40-15 Straordinario dritto in controbalzo di Shapovalov. 30-15 Tentativo di palla corta di Shapovalov che gli resta sulla racchetta. 30-0 Grandissimo dritto andando all’indietro del canadese. 15-0 Prima vincente di Shapovalov. 1-0 Secondo ace di Khachanov che è partito alla grande. 40-0 Prima e dritto vincente del russo. 30-0 Ace di Khachanov. 15-0 Fuori misura il dritto di Shapovalov. Cominciata la partita tra Khachanov e Shapovalov. 12:38 I due tennisti sono in campo per le fasi di ...

