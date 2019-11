Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 23 novembre 2019) A palazzo Chigi sono le 23.10 quando Giuseppeappare in sala stampa. Il viso è tirato, provato dalla stanchezza di un lunghissimo e tesissimo faccia a faccia con i vertici di Mittal sulle sorti dell’ex Ilva di Taranto. Per oltre quattro ore il premier, affiancato da Roberto Gualtieri e Stefano Patuanelli, ha provato a convincere il colosso franco-indiano dell’acciaio a non far saltare il banco. Ci è riuscito. Un risultato per il governo arriva: si apre un negoziato. Ma è un risultato minimo perché la disponibilità di Lakshmi e Aditya Mittal è ferma alle intenzioni, non si è tradotta in una parvenza di intesa. Per ora siamo al blocco della fuga e questo blocco passa per unacheha dovuto mettere sul tavolo: intervento pubblico, una parte degli esuberi a carico dello Stato con la cassa integrazione e ...

pablo13461 : La triplice offerta di Conte - HuffPostItalia : La triplice offerta di Conte -