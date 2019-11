Ex Ilva | incontro governo-Mittal positivo | riparte il confronto

Ilva - ArcelorMittal : “Incontro costruttivo con Conte. Obiettivo avere al più presto accordo” : Il primo passo è stato fatto: prendere tempo per evitare il default degli impianti. È quanto il premier Giuseppe Conte è riuscito a ottenere dopo 4 ore di trattativa a Palazzo Chigi con i vertici di ArcelorMittal sull’ex Ilva di Taranto. Il governo concederà una breve pausa nella battaglia legale se nel frattempo non si fermerà l’acciaieria. I spiragli per una trattativa, anche su “lunga, faticosa e complicata”, come ...

Ex Ilva - sindacati rifiutano l’incontro con Arcelor Mittal. Solidarietà da Mattarella : Il Presidente della Repubblica Mattarella ha espresso "Solidarietà e vicinanza a Taranto". Oggi c'è stato un doppio blitz delle Fiamme Gialle, presso gli uffici di Milano di Arcelor Mittal e presso lo stabilimento. I sindacati intanto hanno fatto sapere che non parteciperanno all'incontro convocato dalla multinazionale per venerdì.Continua a leggere

Ex Ilva : Palombella - ‘no a incontro - azienda ritiri procedura recesso’ : Roma, 19 nov. (Adnkronos) – “L’azienda non ha nessun motivo per completare la procedura prevista dall’ex art 47 sia dal punto di vista contrattuale che giuridico. Non parteciperemo all’incontro previsto per il 22 novembre perché non abbiamo mai richiesto né l’esame congiunto nè la procedura di trasferimento di rami d’azienda”. Così Rocco Palombella, Segretario Generale Uilm, in risposta alla ...

Ex Ilva - sindacati disertano incontro previsto venerdì con l’azienda sul recesso del contratto : “Non hanno diritto di andare via dall’Italia” : I sindacati hanno deciso di disertare l’incontro con ArcelorMittal previsto per venerdì, lo stesso giorno dell’appuntamento che si sono dati il premier Giuseppe Conte e i proprietari dell’acciaieria, che avrebbe avuto come argomento sul tavolo la procedura prevista per i trasferimenti di ramo di azienda ed avviata dopo la decisione di chiedere il recesso dal contratto di affitto con obbligo di acquisto delle società del gruppo ...

Ex Ilva - rappresentanti sindacali di Taranto convocati dall’azienda : comunicazioni su indotto. Venerdì incontro su recesso contratto : Un nuovo incontro tra i sindacati e ArcelorMittal è stato convocato per Venerdì, lo stesso giorno dell’appuntamento che si sono dati il premier Giuseppe Conte e i proprietari dell’acciaieria. Sul tavolo la procedura prevista per i trasferimenti di ramo di azienda ed avviata dopo la decisione di chiedere il recesso dal contratto di affitto con obbligo di acquisto delle società del gruppo Ilva. Le Rsu dello stabilimento di Taranto, ...

Ex Ilva - ArcelorMittal sospende il piano di chiusura. Incontro con Conte venerdì : «Non spegnere gli altiforni della ex Ilva fino alla definizione della causa civile». È stato questo l'invito fatto in mattinata dai giudici di Milano all'azienda. Per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella l'Ilva è un grande problema nazionale che va risolto con tutto l'impegno e la determinazione

Ex Ilva - Di Maio : “Incontro? Spero ci sia. Dobbiamo riportare al tavolo Arcelor Mittal” : “La strada su cui stiamo puntando come governo è far desistere Arcelor Mittal dall’abbandonare Taranto per via giudiziaria. Perché se la multinazionale se ne va un anno dopo gli accordi fatti, questo noi non lo possiamo permettere. Lo Stato si deve far rispettare. Tutte le altre scelte deriveranno poi dal fatto che la multinazionale indiana si deve sedere di nuovo al tavolo. Noi speriamo ci possa essere un tavolo a Palazzo Chigi”. Lo ...

Ex Ilva. Incontro tra ArcelorMittal - governo e sindacati. L'azienda : senza scudo penale niente trattativa : Intanto la procura di Milano scende in campo nella causa mossa da Arcelor Mittal contro i commissari straordinari. Aperto fascicolo per «tutela di interesse pubblico e depauperamento del ramo d'azienda»

Ex Ilva - sindacati : incontro andato male : 20.30 "Per nulla soddisfatti" i sindacati dopo l'incontro al ministero dello Sviluppo Economico sulla vicenda ArcelorMittal. "Non è andato bene". Così i segretari Cgil, Cisl e Uil (Landini, Furlan e Barbagallo). "La proprietà vuole lasciare la fabbrica", spiegano: urge "avviare un tavolo per trovare soluzioni". Al governo chiedono il "ripristino dello scudo penale per togliere gli alibi ad ArcelorMittal". La "mobilitazione prosegue. I ...

Ilva/ L'incontro che svela l'obiettivo raggiunto da Arcelor Mittal : Oggi è in programma al Mise un incontro tra sindacati e Arcelor Mittal. Si può dire che il caso ILVA è come se partisse da questo appuntamento

Ex Ilva - nel pomeriggio l’incontro tra azienda e sindacati al Mise per evitare stop produzione. Orlando : “Da ArcelorMittal attacco al Paese” : È in programma alle 15.30 di oggi (venerdì) al Ministero per lo Sviluppo Economico l’incontro tra ArcelorMittal, i sindacati dei metalmeccanici e i leader di Cgil, Cisl e Uil. A presiedere il meeting, a cui parteciperanno i dirigenti dell’azienda che ha rilevato lo stabilimento ex Ilva, sarà il titolare del dicastero, Stefano Patuanelli, che tenterà di evitare la rottura tra le parti e tenere vivo un dialogo a fronte della volontà ...

Ilva - chiusura appesa a un filo : incontro Conte-Mittal ultimo spiraglio : La strada è in salita e la possibilità che si riapra la trattativa è appesa ad un filo. La convinzione che tutti i piani alternativi ad ArcelorMittal possano essere più...

Ilva - venerdì incontro Arcelor-sindacati. Rossi scrive all’Ue : “Riduca l’acciaio importato senza dazi e incentivi gli investimenti innovativi” : Oggi il presidio dell’indotto dell’ex Ilva davanti al ministero dello Sviluppo economico a Roma, con una rappresentanza degli enti locali. venerdì un nuovo incontro tra l’ad di ArcelorMittal Lucia Morselli e i segretari generali dei sindacati metalmeccanici Fiom, Fim e Uilm. Intanto, il presidente di Federacciai Alessandro Banzato intervistato dal Corriere sembra aprire uno spiraglio sulla possibilità di una cordata italiana ...