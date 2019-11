Emergenza maltempo a Genova | Il Governatore Toti | Restate in casa

Fonte : blogo

(Di sabato 23 novembre 2019) Oltre 200 millimetri di pioggia sono caduti questa notte su, in modo particolare nelle zone di Sampierdarena, Rivarolo, Certosa e Bolzaneto. Le intense piogge hanno creato allagamenti e smottamenti, costringendo i vigili del fuoco a chiudere diverse strade. IlGiovannied il Comune dihanno diffuso un appello invitando i cittadini a non uscire diper non correre rischi e, soprattutto, per non ostacolare il lavoro della protezione civile.Nella notte i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per soccorrere diversi automobilisti, rimasti imprigionati per via dell'acqua. In modo particolare nel sottopasso di Brin i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno dovuto soccorrere 7 persone rimaste intrappolate a bordo di 2 auto. Sempre nella notte sono esondati il Rio Fegino in Val Polcevera e il Rio Ruscarolo a Sestri Ponente, che hanno lasciato una lunga ...

