Città Segrete | il viaggio di Corrado Augias riparte da Mosca

Fonte : davidemaggio

(Di sabato 23 novembre 2019)Un nuovo tour tra lepiù belle del mondo attende. Dopo il buon riscontro ottenuto dagli speciali andati in onda lo scorso anno, torna – da questa sera alle 21.45 su Rai3 –, untra luoghi incantevoli e affascinanti storie. Quattro serate raccontate dal giornalista e scrittore che porterà con mano i telespettatori alla scoperta delle piazze, dei monumenti, delle opere d’arte e dei personaggi che hanno segnato la storia di importanti, Vienna, Venezia, Roma: sono questi i luoghi di cuiapprofondirà i segreti mai raccontati, gli enigmi non ancora rivelati, in una narrazione che oscillerà tra la storia più remota e quella più recente, che coniugherà una lettura storica e artistica dei fatti, ad una più ‘politica’, per le ripercussioni che alcune vicende e monumenti hanno avuto per la società e ...

RaiTre : 'Mosca domani sera sarà la puntata inaugurale della nuova serie di Città Segrete' #CorradoAugias presenta la prim… - bellicapelli15 : Città Segrete, diretta su TvBlog dalle 21.45 - CeccarelliL_ : Stasera in TV: “Città Segrete”, torna il programma di Corrado Augias. Prima tappa: Mosca -