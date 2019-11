Beach soccer | Mondiali 2019 | Italia-Messico Programma | orari e tv

Sky Sport Mondiale Beach soccer (diretta) 2a Giornata - Palinsesto e Telecronisti : Organizzato dalla FIFA, è partita in Paraguay la decima edizione della FIFA Beach Soccer World Cup. Saranno 32 i match in totale, tutti in programma nella capitale Asuncion; 16 le nazioni rappresentate, suddivise in 4 gruppi da 4 squadre ciascuno. La prima fase a gironi si svolgerà dal 21 al 26 novembre, poi i quarti di finale (28 novembre), le due semifinali (30 novembre) e le finali 3°/4° posto e per il...

LIVE Italia-Uruguay - Mondiali Beach soccer 2019 in DIRETTA : azzurri a caccia della seconda vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della partita Buonasera e benvenuti in questa nuova DIRETTA LIVE di OA Sport, che questa volta ci porterà presso l’Olympic Park di Luque, nelle spiagge del Paraguay, per la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali di beach soccer 2019. Dopo lo splendido successo all’esordio contro Tahiti, la Nazionale italiana cerca infatti il bis contro l’Uruguay, ...

Beach soccer - Mondiali 2019 : risultati e classifiche 22 novembre. Russia a fatica sul Senegal - travolgenti Portogallo e Brasile : Si è disputata in Paraguay la seconda giornata dei Mondiali di Beach soccer 2019, con il completamento di tutto il quadro del primo turno dei quattro gironi nei quali le 16 squadre sono state divise. Andiamo a vedere cos’è accaduto in attesa del ritorno in campo dell’Italia, stasera alle 23:25 contro l’Uruguay. Nel gruppo C, la Russia fa tantissima fatica per battere il Senegal nella battaglia dei campioni continentali. Nel 7-8 ...

Italia-Uruguay - Mondiali Beach soccer 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv : oggi, sabato 23 novembre la Nazionale italiana di beach soccer sarà protagonista sulla sabbia di Asuncion (Paraguay) affrontando l’Uruguay (ore 23.25 italiane) per il secondo match del Gruppo B. Gli azzurri allenati da Emiliano Del Duca, dopo lo strepitoso esordio contro Tahiti, affronteranno la formazione uruguaiana e l’obiettivo sarà sempre quello di imporsi. Centrare il bersaglio grosso è fondamentale per continuare ...

Beach soccer - Mondiali 2019 : l’Italia alla ricerca della seconda vittoria nel match contro l’Uruguay : Dopo il fantastico esordio di ieri contro Tahiti, l’Italia si prepara al secondo fondamentale match contro l’Uruguay. Di certo la caratura dell’avversario non è di primissima fascia ma gli azzurri dovranno mettere in campo tutte le proprie qualità se vorranno spuntarla sui sudamericani. Il ct azzurro Emiliano Del Duca punterà sulle sue stelle come Gabriele Gori, capace di segnare 69 gol con la maglia azzurra di cui 3 nella ...

VIDEO Beach soccer - Mondiali 2019 : gli highlights della larga vittoria dell’Italia su Tahiti : Un esordio migliore la Nazionale italiana di Beach soccer ai Mondiali 2019 in Paraguay non poteva davvero immaginarlo. Il 12-4 rifilato a Tahiti è la maniera perfetta per approcciare alla kermesse iridata di Asuncion e per indirizzare immediatamente la situazione di un girone che vede anche l’Uruguay uscita vittoriosa dal primo incontro. Andiamo, quindi, a vedere gli highlights della sfida di esordio disputata ieri. VIDEO: GLI highlights ...

Beach soccer - Mondiali 2019 : risultati e classifiche 21 novembre : Si sono aperti ufficialmente i Mondiali di Beach soccer 2019 che si disputeranno fino a domenica primo dicembre nella città di Asunción, in Paraguay. La decima edizione di questa kermesse proponeva subito un piatto forte per la giornata di esordio, con quattro sfide di spicco e, pensando ai nostri confini, anche l’esordio della nostra Nazionale, che ha avuto l’onore di inaugurare i campionati, affrontando la non impossibile ...

Beach soccer - Mondiali 2019 : Italia-Tahiti 12-4 - esordio da urlo per gli azzurri ad Asunción e festival del gol : Signore e signori, che Italia! La Nazionale di Beach soccer inizia in maniera sfavillante il proprio percorso nei Mondiali 2019 in Paraguay. La sabbia di Asunción è terra di conquista per i nostri portacolori che rifilano, nel primo match del Gruppo B, un pesantissimo passivo (12-4) a Tahiti, compagine che nelle ultime due edizioni aveva raggiunto la finale. Sulla carta, quindi, sarebbe dovuto essere un match particolarmente impegnativo e invece ...

LIVE Italia-Tahiti 12-4 - Mondiali Beach soccer 2019 in DIRETTA : larga vittoria degli azzurri all’esordio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.40 Grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima LIVE! 21.35 L’Italia conquista i primi tre punti con una spettacolare partita contro Tahiti, con Zurlo e Gori che hanno fatto i padroni del match con giocate e reti spettacolari. Finita!!!!!!!!!!!! Italia-Tahiti 12-4. 0′ Gooooooooool, Goriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, Allo scadere segna ancora Gori di punizione, Italia-Tahiti ...

LIVE Italia-Tahiti 11-4 - Mondiali Beach soccer 2019 in DIRETTA : dilagano gli azzurri con Zurlo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finita!!!!!!!!!!!! Italia-Tahiti 12-4. 0′ Gooooooooool, Goriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, Allo scadere segna ancora Gori di punizione, Italia-Tahiti 12-4. 1′ Non molla Tahiti che prova ancora con il possesso palla ad attaccare. 2′ Palmacci con un colpo di testa prende traversa e riga, sfortunato il giocatore italiano. 3′ Goooooooooooooooooool, Zurloooooooooooooooooooo, Non si ...

LIVE Italia-Tahiti 10-4 - Mondiali Beach soccer 2019 in DIRETTA : Gori ci pensa lui per la decima rete! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4′ Goooooooooooooool, Goriiiiiiiiiiiiii, che di punizione incrocia il pallone e mette in rete! Italia-Tahiti 10-4. 5′ Espulso il portiere di Tahiti che stende Gori che l’aveva saltato nettamente davanti la porta. 6′ Goooooooooooooool, Montaniiiiiiiiiiiiiiiiiiii, Percia Montani appena entrato alza la palla e lascia di sasso il portiere avversario con un gran gol, Italia-Tahiti ...

LIVE Italia-Tahiti 7-3 - Mondiali Beach soccer 2019 in DIRETTA : Zurlo firma la doppietta personale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1′ Punizione fuori di Palmacci da distanza ravvicinata. 2′ Tiro fuori di Zurlo. 3′ Pressa Tahiti con un possesso palla. 4′ Chan-Kat prova ancora una volta il tiro a giro, respinge Carpita. 5′ Gooooooooooooooooooool, Zurloooooooooooooooo, doppietta per Zurlo che al volo mette in rete! Italia-Tahiti 7-3. 6′ Goooooooooooooooool, Zurlooooooooooooooo, massimo vantaggio per ...

LIVE Italia-Tahiti 6-3 - Mondiali Beach soccer 2019 in DIRETTA : Zurlo sigla la sesta rete! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6′ Goooooooooooooooool, Zurlooooooooooooooo, massimo vantaggio per l’Italia che firma la sesta rete con Zurlo di punizione. Italia-Tahiti 6-3. 7′ Espulso Tavanae che stende Zurlo davanti al portiere. 8′ Punizione fuori di Palmacci dalla distanza. 9′ Carpita si fa perdonare respingendo un pericoloso tiro di Chan-Kat. 10′ Gooooooooool, Goriiiiiiiiiiii, ancora lui alza la ...

LIVE Italia-Tahiti 4-2 - Mondiali Beach soccer 2019 in DIRETTA : accorcia il risultato Chan-Kat : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce il primo tempo! 0.28 Gol, Chan-Kat, A ventotto secondi della fine in spaccata segna Chan-Kat, Italia-Tahiti 4-2. 1′ Ultimo minuto del primo tempo, giallo per Taiarui per fallo di mano. 2′ Goooooooooooooooool, Corosinitiiiiiiiiiiiiiiiii, tiro debole ma la sabbia cambia la direzione al pallone che si insacca in rete, Italia-Tahiti 4-1. 3′ Gooooooooooooooooool, ...