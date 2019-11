Arrampicata | Qualificazioni Olimpiadi Tokyo 2020 | presenti Ghisolfi e Rogora a giocarsi

Arrampicata sportiva - Qualificazioni Olimpiadi 2020 : l’Italia si gioca l’ultima chance con Ghisolfi e Rogora a Tolosa : Stefano Ghisolfi e Laura Rogora andranno a caccia della qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il torneo di ammissione ai Giochi andrà in scena a Tolosa (Francia) dal 28 novembre al 1° dicembre, i due azzurri saranno presenti in terra transalpina per rimpinguare il contingente dell’Italia dell’Arrampicata sportiva nella rassegna a cinque cerchi. Questo sport esordirà alle Olimpiadi con il format della combinata che unisce i ...