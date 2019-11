Violentarono una ragazza a Londra filmandosi | due italiani condannati a 7 anni e mezzo

Viterbo : stordirono - Violentarono e filmarono una donna in un pub. Condanne a 3 anni e 2 anni e 10 mesi per ex militanti di Casapound : Furono loro a violentare una donna di 36 anni nel pub Old Manners di Viterbo. Così ha deciso il giudice dell’udienza preliminare del capoluogo della Tuscia condannando Francesco Chiricozzi e Riccardo Licci, rispettivamente a 3 anni e 2 anni e 10 con rito abbreviato, quindi con sconto di un terzo della pena. Il gup ha anche disposto un risarcimento di 40mila euro in favore della vittima da parte dei due, all’epoca militanti di ...

Spagna - Violentarono a turno una 14enne. Pena ridotta a 5 uomini : «La giovane era incosciente - non fu stupro» : Un tribunale di Barcellona ha riconosciuto cinque uomini colpevoli di abuso e non di stupro, su un'adolescente, riducendo la detenzione solo perché la vittima, sotto effetto di alcol e droga, era in stato confusionale. La legge spagnola lo consente e la gente scende in piazza