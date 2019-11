LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA | Serbia-Russia 1-1 | doppio decisivo Djokovic Troicki

Fonte : oasport

(Di venerdì 22 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Smash centrale di. Primo set caratterizzato da ben tre break, bravo il duo russo a non scomporsi dopo aver subito il primo e a reagire subito con il controbreak. 6-4 ACE RUBLEV! PRIMO SET AI RUSSI. 40-15 Altro errore disotto rete, due set point per Rublev/Khachanov. 30-15 Ace russo. 15-15 A rete il dritto a due mani di. 0-15 Largo il dritto di Rublev. 5-4 A rete il rovescio di Rublev che ora servirà però per il primo set. 40-0 Servizio vincente del n°2 al mondo. 30-0 Nole chiude con lo smash. 15-0 Sbaglia questa volta Rublev. 5-3 Game chiuso a zero col vincente di Khachanov. 40-0 Lunga la risposta aggressiva di. 30-0 Ace per Khachanov. 15-0 Lunga la risposta di. Grande reazione della coppia russa! BREAK!! Cambia tutto! Dal break di vantaggio serbo a quello russo! 15-40 Khachanov bravo ...

