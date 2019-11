Inondazioni in Somalia | “Possibili picchi di malaria ed epidemie di colera”

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 22 novembre 2019) Dopo una prima risposta d’emergenza alle alluvioni che hanno inondato la, causando oltre 270.000 sfollati, Medici Senza Frontiere (MSF) ha avviato cliniche mobili per portare cure in diverse aree del distretto di Beledweyne, uno dei più colpiti. “Dopo alcuni giorni senza pioggia – spiega l’organizzazione – l’acqua si sta ritirando, ma decine di migliaia di sfollati vivono ancora in ripari di fortuna nelle zone più elevate della città. I danni a strade e infrastrutture sono visibili. Acque di fogna e alluvionali si sono mischiate, contaminando i pozzi. Le riserve di cibo sono state spazzate via e pozze stagnanti sono ovunque, creando ambienti perfetti per la proliferazione delle zanzare, che diffondonoe altre malattie. L’ospedale distrettuale è stato inondato e le consultazioni mediche sono state interrotte. Da tre settimane la struttura è fuori ...

