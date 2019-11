“Giroud e Ibra a Milano” | ma in Inghilterra li danno al Crystal Palace e al Tottenham

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 22 novembre 2019) Il calciomercato è una questione di punti di vista geolocalizzati: ognuno ha le voci che lo riguardano, mentre altrove si dice l’esatto contrario. In questo momento, ad esempio, i media italiani sono convinti che Giroud ehimovic a gennaio finiranno entrambi a Milano, uno all’Inter e uno al Milan. Peccato che gli stessi due attaccanti sui media inglesi siano invece destinati rispettivamente ale al. “Su Giroud – dice l’esperto di Sky Sport Gianluca Di Marzio, “è molto avanti l’Inter, che ha già incontrato gli agenti. Sono Inter e Borussia Dortmund le squadre più concretamente interessate a lui. La richiesta dell’attaccante, però, è di due anni e mezzo di contratto. Bisognerà vedere se l’Inter sia disposta a fare questo tipo di investimento sul giocatore. E bisogna vedere se il Chelsea accetterà di liberarlo, non potendo fare mercato ...

napolista : '#Giroud e #Ibra a Milano', ma in Inghilterra li danno al #CrystalPalace e al #Tottenham - ilNapolista - EpicWilly09 : RT @marifcinter: Anche il #Milan ha fatto una telefonata agli agenti di #Giroud, a conferma della volontà di prendere una punta. Ma davanti… - Alfio601Av : @ncorrasco Anche a me guardando la squadra e l'attacco ho sempre più la suggestione di Lukaku Lautaro, come Ibra C… -