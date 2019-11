Ex Ilva | prove di disgelo Conte | “Mittal disponibile a un nuovo piano industriale”

Ilva - Arcelor Mittal via il 4 dicembre - commissari presentano ricorso. Provenzano : non permetteremo stop. Procura apre inchiesta : Stop agli impianti dell'ex Ilva di Taranto. Arcelor Mittal Italia e ArcelorMittal Energy hanno comunicato al Governo e alla prefettura di Taranto, il piano di «sospensione»...

Provenzano chiede soldi a Bruxelles per Ilva : Allargare all’acciaio il fondo europeo che Ursula von der Leyen ha promesso di destinare alla riconversione delle industrie del carbone, soprattutto nei paesi dell’est. Con questa richiesta Giuseppe Provenzano è arrivato a Bruxelles dove ha portato la questione Ilva sul tavolo di due incontri in particolare avuti in giornata: quello con il vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans e quello con la commissaria ...

Ex Ilva : Provenzano - ‘Incentivi a porto Taranto - Mittal non faccia battaglia a Stato’ (2) : (Adnkronos) – Per quanto riguarda il deposito da parte di ArcelorMittal dell’atto di recesso, Provenzano sottolinea: “sconsiglierei all’azienda di ridurre i rapporti con lo Stato italiano a una vicenda giudiziaria. Lo dico alla luce della presenza di Arcelor a Genova e Novi Ligure. Io sono a Bruxelles, ho parlato di Ilva anche con il vicepresidente della commissione Timmermans. Penso sia interesse dell’azienda ...

Ex Ilva : Provenzano - ‘Incentivi a porto Taranto - Mittal non faccia battaglia a Stato’ : Roma, 13 nov. (Adnkronos) – “L’ex Ilva non è solo Taranto ma riguarda l’Italia. Tutta la filiera dell’acciaio, gli stabilimenti di Novi Ligure e di Genova. E Taranto non è solo l’Ilva. Dobbiamo accelerare gli interventi già previsti e finanziati per lo sviluppo della città: le bonifiche, le misure per il quartiere Tamburi, il rilancio del porto velocizzando lo status di zona economica speciale che ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 Novembre : Indiani in fuga ecco le prove. Mittal sbaracca l’Ilva : La proposta del governo c’è, ma adesso è sparita Arcelor Niente esuberi, ma cassa integrazione; sconto sul prezzo ma con più investimenti; a quel punto si può parlare di scudo penale: l’azienda, però, non si fa più sentire di Marco Palombi Lupi per agnelli di Marco Travaglio La nota faccia da renzi che risponde al nome di Renzi ci accusa di censurare un’archiviazione: quella dell’indagine nata a Firenze nel 2015, poi trasferita in parte ...

Ex Ilva - Provenzano : “Pronti a tutto perché produzione vada avanti. Nuovo scudo penale? Ragioniamo su norma generale” : Per l’ex Ilva “è improprio parlare di scudo e di immunità. Noi stiamo ragionando su una norma generale e astratta, che superi il vaglio di costituzionalità e che sancisca un principio semplice: chi inquina paga ma chi deve attuare un piano ambientale non può rispondere per colpe altrui o del passato”. A dirlo il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, prima del vertice a Palazzo Chigi tra governo e ArcelorMittal ...